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§ NG.kz
Ветчина плюс пиво
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно усовершенствовала один из своих любимых рецептов быстрого теста. Точнее, нашла интересный вариант, который подходит для приготовления аппетитной закуски - несладких рогаликов. Хороши с бульоном, чаем, кофе, а также к пиву, на винной вечеринке... Все зависит от начинки.
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§ abaika95
Re: Ветчина плюс пиво
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то давно обзоров никаких не было...) Ждём-с)
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§ юля елиссева
Re: Ветчина плюс пиво
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.11.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, не одна я хочу обзоров общепита в каждом номере! Уже и нурлыбот их захотел.
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