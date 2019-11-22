/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ключи от реанимобилей и арендного жилья вручили медикам Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ключи от реанимобилей и арендного жилья вручили медикам Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключи от пяти новых реанимобилей и двадцати арендных квартир в микрорайоне "Северный" посёлка Заречный вручили сегодня, 22 ноября, областной станции скорой неотложной медицинской помощи и Костанайской районной больницы.
Читать новость

§ Матвей Запупыркин
Re: Ключи от реанимобилей и арендного жилья вручили медикам...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 22.11.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы реанимобили марки Ford испытали уже в деле. Они работают отлично, претензий нет.
зато к Вам притензии :lol: Вы их нещадно колошматите..постоянные ДТП с мед.транспортом этому доказательство...зато сельчан возят через всю область в морозы..на древних УАЗах начала 2000годов...
Профайл

§ abaika95
Ключи от реанимобилей и арендного жилья вручили медикам Костанайского района
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//постоянные ДТП с мед.транспортом//



Постоянные это как часто и сколько?) Есть данные?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 1
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх