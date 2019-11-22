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≡ БК "Тобол" обыграл "Актобе" и находится сейчас на втором месте турнирной таблицы чемпионата РК по баскетболу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
БК "Тобол" обыграл "Актобе" и находится сейчас на втором месте турнирной таблицы чемпионата РК по баскетболу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преимущество "Тобола" стало заметно уже к середине первого матча, когда у костанайцев образовался стабильный отрыв на 8-10 очков. "Актобе" отчаянно пытался сократить отставание, провёл несколько активных контратак, которые сократили разрыв до 3 очков, но сравнять счёт им не удалось.
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§ abaika95
Re: БК "Тобол" обыграл "Актобе" и находится...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нууууу вообще молодцы!) Поздравляю!!
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