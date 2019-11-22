Цитата: maxsaf:

Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать, что они думают об ускорителях заряженных частиц )))



На новый лад.



Смело, товарищи, в ногу,

С молотом, книгой в руках!

Царство небесного бога

Мы разнесем в пух и прах!



Солнце довольства и счастья

Поп нам в раю обещал,

В жизни ж земной нашим братьям

Темную веру давал.



Вера рабочим мешала

В бой с капиталом вступить,

Вера царю помогала

Дело насилья вершить.



Праздник христова рожденья

Чужд нам отныне всегда!

Мы уж теперь — воплощение

Праздников новых труда.



Пусть в раболепьи, смиреньи

Слабые старцы умом

Славят богов на коленях

— Мы же споем о другом.



Смело, товарищи, в ногу,

С молотом, книгой в руках!

Царство небесного бога

Мы разнесем в пух и прах!



(Пионерские песни)