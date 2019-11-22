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≡ Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. Он отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство.
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§ abaika95
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не разрешается кем? Кто конкретно это запрещает//


Догматика прописанная в их священных книгах)
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§ abaika95
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у свидетелей этих отняли право быть свидетелями//



Кто отнял?)
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
социальной услуги,

Ну не хотят получить помощь - их право. Министр же говорит о другом - стать или не стать донором, то есть оказать помощь. Речь не о получении.
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Догматика прописанная в их священных книгах)

Ага, там написано никаких переливаний, никаких пересадок органов. В древних книгах. Когда еще ни сном ни духом об этом не знали. Никаких термоядерных реакторов. :lol:
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто отнял?)

Государство. Их же запретили вроде? Не?
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§ Victor Yang
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ага, там написано никаких переливаний, никаких пересадок органов. В древних книгах. Когда еще ни сном ни духом об этом не знали. Никаких термоядерных реакторов.

Не так. Там написано в общем - вроде "нельзя вмешиваться в деятельность организма". А иеговисты вообще Библию трактуют по-своему, ссылаясь на "неправильный" перевод ортодоксальной книги.
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§ abaika95
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//истр же говорит о другом - стать или не стать донором, то есть оказать помощь.//


Согласен,министр говорит традиционное духовенство не запрещает донорство то есть любой мусульманин или православный христианин не должен чувствовать себя грешником когда соберется помочь своей почкой незнакомому разбившемуся мотоциклисту,но вот с остольными вероучениями и их последователями вопрос) помогут нет?)
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§ abaika95
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Ага, там написано никаких переливаний, никаких пересадок органов//



У Иеговистов на сколько мне известно не та Библия что у остальных,то есть перевод и интерпретация немного другие и кроме нее есть отдельные книги по которым они живут)
Там нет про переливание темы но есть момент что человек не может кушать другого человека а у них переливание считается за поглощение части другого человека)
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§ abaika95
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Их же запретили вроде? Не?//




В России запретили)
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну так и таблетки тогда и другие лекарства, уколы тоже вмешательство. Да бред полюбому. Сами свою Сторожевую Башню сидят, сочиняют, по ходу пьесы редактирую. Больные люди.
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В России запретили

Там и ИГИЛ запретили. А на органы их пускают аж бегом и разрешения не спрашивают.
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§ Victor Yang
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12167
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну так и таблетки тогда и другие лекарства, уколы тоже вмешательство.

У них так, по-моему, и есть. У традиционных религий нет ничего такого что могло бы нанести вред человеку.
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§ Маркс
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать, что они думают об ускорителях заряженных частиц )))


На новый лад.

Смело, товарищи, в ногу,
С молотом, книгой в руках!
Царство небесного бога
Мы разнесем в пух и прах!

Солнце довольства и счастья
Поп нам в раю обещал,
В жизни ж земной нашим братьям
Темную веру давал.

Вера рабочим мешала
В бой с капиталом вступить,
Вера царю помогала
Дело насилья вершить.

Праздник христова рожденья
Чужд нам отныне всегда!
Мы уж теперь — воплощение
Праздников новых труда.

Пусть в раболепьи, смиреньи
Слабые старцы умом
Славят богов на коленях
— Мы же споем о другом.

Смело, товарищи, в ногу,
С молотом, книгой в руках!
Царство небесного бога
Мы разнесем в пух и прах!

(Пионерские песни)
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