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§ NG.kz
Модернизация пунктов пропуска между Казахстаном и Россией быстрой не будет – Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс модернизации пропускных пунктов между Россией и Казахстаном прокомментировал заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов.
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* drakon
Re: Модернизация пунктов пропуска между Казахстаном и Россией...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит новых туалетов, на Кайраке - не будет.
Да сейчас нада в школах их строить... :lol: ;-)
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§ Козлов я
Модернизация пунктов пропуска между Казахстаном и Россией быстрой не будет – Сулейменов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Значит новых туалетов, на Кайраке - не будет


Хватит того,что на границе с Актюбинской построили. Во, красавцы!
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