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§ NG.kz
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вероятность их исполнения меньше 1 процента. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям, из-за которых финансовые рынки может накрыть ударной волной, если пророчества сбудутся.
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§ Vit
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8570
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему он 7 пункт назвал маловероятным? Это уже ж происходит и это не прогноз, а реальность.
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§ kbkz1980
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ публиковать нечего
Вот и тянут,как кота за причиндалы
Всяки статейки сюда.

[Исправлено: kbkz1980, 22.11.2019 - 11:43]
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§ maxsaf
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

У них наверняка есть и другой список - топ10 наиболее вероятных событий. И по сути им пофиг, какой из списков "выстрелит". При любом раскладе они будут орать: "Мы же говорили" :lol:
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§ Хозяин
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
НГ публиковать нечего Вот и тянут,как кота за причиндалы

Похоже это какая-то личная обида, постоянно уничижительно писать об НГ причём исключительно в туалетно-генитальных терминах.
Спрашивается, ну если тебе всё-так мерзко и противно тут - зачем ты здесь?
Или это большая и тайная любовь к НГ и попытка через боль и страдания наставить редакцию на правильный путь? :lol:
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,3,5,7 пункты вот прям прям могу и потихоньку уже совершаются (


Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь

[Исправлено: abaika95, 22.11.2019 - 14:29]
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§ Kairat stayer
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему он 7 пункт назвал маловероятным? Это уже ж происходит и это не прогноз, а реальность.


Приводимые цифры, что порядка 50-60 тысяч человек ежегодно уезжают в Россию, в Китай на мой взгляд с реальным положением дел не сходятся. Так в Каз ТАГ (Казахское телеграфное агенство) в заметке буквально пару месяцев тому назад по этому поводу отмечало, цитирую отрывки (тоже об ежегодном оттоке 60 тыс. выпускников речь ведут и.т.д.):

Согласно им, поток казахстанских студентов, выезжающих на учебу за рубеж, растет. Если в 2011 году количество таких студентов составляло 43 тыс., то в 2017 году – около 90 тыс.», - прокомментировала Ковязина для КазТАГ заявление депутата мажилиса Натальи Жумадильдаевой о том, что около 60 тыс. выпускников казахстанских школ ежегодно уезжают учиться за рубеж. При этом, продолжает эксперт, по другим данным уже в 2016 году за рубежом учились 102 тыс. казахстанских студентов, причем 86% из них – в России и Китае «Президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов ссылается на источники из стран-реципиентов казахстанских студентов. Так, на сайте министерства образования РФ в 2018 году было указано, что в России учатся около 100 тыс. казахстанских студентов, китайские официальные лица говорят о цифре в 17,6 тыс. Это уже больше, чем показывает ЮНЕСКО», - подчеркнула собеседник агентства.

Если в РФ и Китае по их официальным данным обучаются 117600 студентов и это составляет 86% из общего числа, тогда всего будет более 130 000. При этом это на 4 курсах обучаются, в среднем примерно порядка 32 500 уезжают ежегодно, конечно по некоторым специальностям обучаются более 4 лет. В 2018 году окончили школы 147 тысяч учеников. Если бы по 60 тысяч ежегодно выезжали, тогда 240 000 обучающихся было бы.

Подробнее здесь: https://kaztag.kz/ru/news/bolee-chem-v-dva-raza-uvelichilos-kolichestvo-studentov-iz-kazakhstana-za-rubezhom-ekspert

[Исправлено: Kairat stayer, 22.11.2019 - 12:33]
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§ Kairat stayer
Re: Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По внешней миграции в целом отмечают, что за три квартала уехали из РК 34 тысячи человек на 8% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. В том числе по возрастным группам в возрасте от 16 до 62 (58) всего выбыло 23586 человек, прибыло 6209, до 15 лет выбыло 9083 (1075), от 63 (59) соответственно выбыло 1529 (714). Из Костанайской области выбыло 4284 человек, прибыло 698, отрицательное сальдо 3586.

Подробнее здесь: http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kazahstancy-po-prezhnemu-stremyatsya-emigrirovat-za-tri-kvartala-uzhe-uehali-34-tysyachi-chelovek-na-8-bolshe-chem-godom-ranee
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§ kbkz1980
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Похоже это какая-то личная обида, постоянно уничижительно писать об НГ причём исключительно в туалетно-генитальных терминах.Спрашивается, ну если тебе всё-так мерзко и противно тут - зачем ты здесь?Или это большая и тайная любовь к НГ и попытка через боль и страдания наставить редакцию на правильный путь?

По публикации вижу сказать нечего?
Статья ни о чём?

[Исправлено: kbkz1980, 22.11.2019 - 12:53]
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§ юля елиссева
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
НГ публиковать нечего Вот и тянут,как кота за причиндалы Всяки статейки сюда.

Лиля, что вы здесь делаете тогда? Строчили бы комменты на сайте Ленинского пути. Тем более вам так нравятся хвалебные оды, которые они практически в каждом номере пишут своему хозяину олигарху, над которым идет суд.

[Исправлено: юля елиссева, 22.11.2019 - 13:51]
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продукты редакции где они?)
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* Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь

Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР.
Цитата:
abaika95:
Продукты редакции где они?)

Тебя же вроде в них записали, не?
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР//


Не будем говорить ОП!)



Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?//


Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус "продукта")
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* Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не будем говорить ОП!)

Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
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* abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец//



5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
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