





(Полноправные пользователи) Сообщений: 89

Регистрация: 11.06.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 12:46 Конечно, предложение хорошие... но есть не религии, а вера, когда люди против пересадки ... это будет учитываться? На сколько я помню у Еговых даже кровь переливать не разрешается, это конечно может и дурдом для кого-то. Но тоже право человека