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§ NG.kz
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 19 ноября, по ходатайству гособвинителя в суде была допрошена управляющий директор по правовым вопросам Евразийского банка развития Ольга Глухова. Свидетель рассказала, как отношения между ЕАБР и крупным заемщиком осложнились до обвинений его в мошенничестве.
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§ ACROS
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
ACROS


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Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крупные казахские агрохолдинги - это могильные черви, на хрупком теле казахстанского агробизнеса, пожирающие своим НЕЭФЕКТИВНЫМ менеджментом, нескончаемые гос.субсидии.Возникшие в переходную эпоху между концом развитого социализма и началом периода первичного накопления капитала, главам агрохолдингов где то за сущие копейки а где то и БЕСПЛАТНО досталось многомиллиардное имущество бывших совхозов и колхозов, созданное непосильным трудом нескольких поколении первоцелинников.За каждым агрохолдингом стоял КТО ТО и главы агрохолдингов , практически пинком открывая любую дверь в стране, брали МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ кредиты, не особо утруждая себя их отдачей. А банки и прежнее руководство КазАгро, помня кто стоит за их спиной, стеснялись спрашивать их об отдаче долга.В связи с приходом новых людей в руководстве КазАгро и изменением политики агрокредитования в пользу средних и малых с/х предприятии, крупные агрохолдинги оказались со своей неэфективной и бездарной финансовой деятельностью в полной ж..е.Что и видно по деятельности и нынешнему состоянию одиозной "Иволги". А биение агрохолдингов в грудь по возрождению сельского соцкультбыта: это не их ЗАДАЧА, их задача: ХЛЕБ, МЯСО и МОЛОКО, Государство в 90-е годы успешно соцкультбыт развалило, пусть и государство этот соцкульбыт и восстанавливает. Для этого у государство есть и деньги и людские ресурсы и целая армия гос.служащих. Бюджет то у нас СОЦИАЛЬНЫЙ, по крайней мере они так декларируют его.
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§ Coopidon
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
Coopidon


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Сообщений: 231
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова.

Чего, прямо так и сказала!?
Мне это нравитца!
Даже не злодей, а таки-зло.
Ещё есть литературные штампы в виде- вселенское зло, воплощение зла.
Зло должно быть наказано, а добро- вознаграждено.
Теперь бы знать, где-что
:-o
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§ Неравнодушный гражданин
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаешь Coopidon.. ващьпе не смешно.. людям, которые хотели жить в 1998-2002, не оставляли просто выбора.. работа только на Иволгу.. причем зарплата в 5000 делилась на 2500 и остальное втридорога на вторую половину ты ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ ПРОДУКТАМИ .. угадай кого...
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§ elektron
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да нашли "козла отпущения". А то что система доить бизнес такая, ни кого не интересует. типа никому не в домёк? :-x То полицейский с гранатой, то мешки вместо ноутбуков или планшетов. Особенности так сказать ведения бизнеса по Казахстански. Не дай бог развиться, выше уровня чиновников. Цитата:
Неравнодушный гражданин:
ващьпе не смешно.

Полагаю не смех это.
Тогда всех всё устраивало, если нет... То тоже всегда выбор же есть. Варианты были значит. Или насильно работать заставляли?
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§ elektron
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апогей тоже начал было раскручиваться на ваучерах и ГСМ, да так и канул в никуда. Времена не простые были.
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§ denfostr
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
denfostr


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Сообщений: 119
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.11.19 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы понимаете, что с таким адвокатом злу ничего более серъезного, чем 2 года с удо ничего не будет?
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§ таноми52
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.11.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова."


Не иначе, как банкиров какие-то силы призвали бороться со вселенским злом! :-)
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* Victor Yang
«Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату Василия Розинова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12165
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно - почему в залог приняли расходный материал а не основные фонды? С последними вообще проблем никаких бы не было.
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§ нелох
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 21.11.19 - 03:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно такими же методами Иволга загоняла хозяйства в долги и забирала все в начале 2000-х годов,при этом во почти во всех Иволговских хозяйствах процветали очковтирательство и воровство особенно в районах и все это было организованно с сверху и все наворованное делилось по цепочке, это я говорю как бывший работник Иволги.
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§ unrepeatable
Re: «Зло должно быть наказано» - ответ сотрудника ЕАБР адвокату...
unrepeatable


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Сообщений: 89
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Зло должно быть наказано, - ответила Ольга Глухова.
:lol: :lol: :lol: :lol:
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