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≡ В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах - сколько их сейчас		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах - сколько их сейчас
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В настоящее время в Казахстане насчитывается более двух с половиной тысяч школ, ученики в которых могут сходить в уборную лишь на улице. До 2021 года акиматы городов и областей должны полностью ликвидировать надворные школьные туалеты и обустроить их в учебных заведениях.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позже стало известно о массовом увольнении педагогических работников школы.


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§ yudjin
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
yudjin


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Сообщений: 6226
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз поражаюсь этой стране... Пока гром в таразском туалете не грянул, никто ничего не видел, не знал, не предпринимал и закрывал глаза.
Ни ЧС-ники, ни отделы образования, здравоохранения, акиматы...
Люди сидят годами, получают зарплаты и премии и лишний раз боятся перетрудится во благо здоровья детей? Так компетентны ли и вменяемы вообще эти чиновники?

Цитата:
экспертная группа совета...Nur otan
... ну наконец-то нашли себе дело по душе... цены уже помониторили, теперь сортиры...
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя то при чем?
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§ ACROS
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
ACROS


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Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туалеты - в критике туристической отрасли Президента: Туалеты - как элемент безопасности школы: Туалеты - как символ нашей отсталости навек от Японии.
Продвинутые нацпаты и суперлиберальные радетели государства с момента обретения Егимендыка и Таульсыздыка безуспешно ищут мифическую всереспубликанскую общенациональную идею которая бы сплотила все нации и народности страны для вхождения в какую то тридцатку индустриально-развитых стран мира ( почему именно в тридцатку, а может надо в десятку или пятёрку - "пора нам , замахнуться на Вильяма,на родимого, на Шекспира"). Вот им и ИДЕЯ.
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* drakon
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и Акима Тараза, К.Досаева - уволили... :lol: :oops:
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§ unrepeatable
Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 22.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль.. что контролировать стали только после инцидента, когда уже пострадала девочка
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