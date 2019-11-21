ACROS Re: В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах -... #4





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Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:00 Туалеты - в критике туристической отрасли Президента: Туалеты - как элемент безопасности школы: Туалеты - как символ нашей отсталости навек от Японии.

Продвинутые нацпаты и суперлиберальные радетели государства с момента обретения Егимендыка и Таульсыздыка безуспешно ищут мифическую всереспубликанскую общенациональную идею которая бы сплотила все нации и народности страны для вхождения в какую то тридцатку индустриально-развитых стран мира ( почему именно в тридцатку, а может надо в десятку или пятёрку - "пора нам , замахнуться на Вильяма,на родимого, на Шекспира"). Вот им и ИДЕЯ.