Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #135





(Полноправные пользователи) Сообщений: 253

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Цитата: abaika95:

Опять будете говорить что 100 процентов в Рудном против ?)

В принципе неважно, что я скажу и как кто голосует в опросниках, так как вся команда, допустившая в акимате Рудного дичайшие коррупционные схемы, по каким причинам допустила - это вообще неважно, должна вылететь от туда с треском и всё. И желательно вылететь в места не столь отдалённые.



А вообще, да - буду говорить, где-то около 90% против него))) То есть примерно столько же и проголосует против коррупции))) Остальные 10% тоже скажут - т-аааа-ак надо подумать, зачем сразу так рубить топором и голосовать "за"?)))))



Цитата: maxsaf:

Сталкера - в депутаты! Срочно!

Чур меня! Чур!