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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Опять будете говорить что 100 процентов в Рудном против ?)

В принципе неважно, что я скажу и как кто голосует в опросниках, так как вся команда, допустившая в акимате Рудного дичайшие коррупционные схемы, по каким причинам допустила - это вообще неважно, должна вылететь от туда с треском и всё. И желательно вылететь в места не столь отдалённые.

А вообще, да - буду говорить, где-то около 90% против него))) То есть примерно столько же и проголосует против коррупции))) Остальные 10% тоже скажут - т-аааа-ак надо подумать, зачем сразу так рубить топором и голосовать "за"?)))))

Цитата:
maxsaf:
Сталкера - в депутаты! Срочно!

Чур меня! Чур!
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Чур меня! Чур!

Было бы очень круто - все подняли руку, а Сталкер - нет. А то слишком уж все как-то единогласно. :lol:
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сталкера - в депутаты! Срочно!/



Лет через 15-20 не удивлюсь если Сталкер будет там восседать)



Цитата-/так как вся команда, допустившая в акимате Рудного дичайшие коррупционные схемы, по каким причинам допустила - это вообще неважно, должна вылететь от туда с треском и всё.//


Тут спорить не буду,должен быть разбор полетов)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Меня каждый день ругают, вон блогеры терроризируют" - аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ
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