Kairat stayer Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1503

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата: Vit:

Почему он 7 пункт назвал маловероятным? Это уже ж происходит и это не прогноз, а реальность.



Приводимые цифры, что порядка 50-60 тысяч человек ежегодно уезжают в Россию, в Китай на мой взгляд с реальным положением дел не сходятся. Так в Каз ТАГ (Казахское телеграфное агенство) в заметке буквально пару месяцев тому назад по этому поводу отмечало, цитирую отрывки (тоже об ежегодном оттоке 60 тыс. выпускников речь ведут и.т.д.):



Согласно им, поток казахстанских студентов, выезжающих на учебу за рубеж, растет. Если в 2011 году количество таких студентов составляло 43 тыс., то в 2017 году – около 90 тыс.», - прокомментировала Ковязина для КазТАГ заявление депутата мажилиса Натальи Жумадильдаевой о том, что около 60 тыс. выпускников казахстанских школ ежегодно уезжают учиться за рубеж. При этом, продолжает эксперт, по другим данным уже в 2016 году за рубежом учились 102 тыс. казахстанских студентов, причем 86% из них – в России и Китае «Президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов ссылается на источники из стран-реципиентов казахстанских студентов. Так, на сайте министерства образования РФ в 2018 году было указано, что в России учатся около 100 тыс. казахстанских студентов, китайские официальные лица говорят о цифре в 17,6 тыс. Это уже больше, чем показывает ЮНЕСКО», - подчеркнула собеседник агентства.



Если в РФ и Китае по их официальным данным обучаются 117600 студентов и это составляет 86% из общего числа, тогда всего будет более 130 000. При этом это на 4 курсах обучаются, в среднем примерно порядка 32 500 уезжают ежегодно, конечно по некоторым специальностям обучаются более 4 лет. В 2018 году окончили школы 147 тысяч учеников. Если бы по 60 тысяч ежегодно выезжали, тогда 240 000 обучающихся было бы.



Подробнее здесь: https://kaztag.kz/ru/news/bolee-chem-v-dva-raza-uvelichilos-kolichestvo-studentov-iz-kazakhstana-za-rubezhom-ekspert



[Исправлено: Kairat stayer, 22.11.2019 - 12:33]