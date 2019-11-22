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≡ Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. Он отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство.
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§ Victor Yang
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство, т.е. человек (сам при жизни или его родственники после смерти) должны подписать документы об отказе от донорства. Если таких документов нет - по умолчанию все согласны.
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр информации и общественного развития отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство

Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать, что они думают об ускорителях заряженных частиц )))

[Исправлено: maxsaf, 22.11.2019 - 10:17]
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ислам ничего не имеет против высадки на Луну? Христианство ничего не имеет против направленных антенн типа Волновой канал или Yagi?

Дурдом :lol:
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§ таноми52
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.11.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да в 21 веке вообще никого не должно волновать мнение религий по вопросам трансплантации! Начните еще у них спрашивать


Согласна! Дико звучит. И вообще, кажется, что власти искусственно завышают роль религии, этого тормоза прогресса, в жизни народа.
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§ Портной
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Портной


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 24.09.19
Отправлено: 22.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще в Костанае есть такие, кому интересно, что станет с органами министра Абаева после его смерти?
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§ Vit
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8570
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
таноми52:
Прогресс-шмогресс, забыли где живёте. Сразу же трупы начнут вылетать с больниц без органов.
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сразу же трупы начнут вылетать с больниц без органов.

Ну так и надо обяснить - бандиты кругом, а религия вообще ни при чем.
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§ maxsaf
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Портной:

Возможно кому-то интересно, что там у него в душе. Ударение ставьте по своему усмотрению :lol:
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§ Хозяин
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство,

Всё правильно!
Просто он даёт мастер-класс по PR-у для других министров :-)
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