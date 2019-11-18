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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

А этот совершенно-не-летний пацанчик еще где-то светился с двумя удостоверениями?
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
с двумя удостоверениями?

Ничего не известно мне.
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§ сайлау курманов
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству а не в частный карман, однако мне пришлось пережить шесть проверок за погода от все кому не день, агрессию наркоманов с разбойным нападением при полном бездействии тех кто должен этим должен заниматься. Меня вынудили расспродаться и тупо сидеть дома.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству а не в частный карман

Если на ваши деньги поставили рудненское колесо - то возможно часть из них осела где-то на кармане. :lol:
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§ таноми52
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству



Сайлау, Ваш новый образ меня потряс! :-) :-) :-)
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сайлау, Ваш новый образ меня потряс!

А что в такой ситуации остается говорить? ))
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.11.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты ОПРОСОВ общественного объединения по обсуждаемому вопросу
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Результаты ОПРОСОВ общественного объединения по обсуждаемому вопросу//





Ну и?) Опять будете говорить что 100 процентов в Рудном против ?) И что вас не устраивает? из 8 тысяч участников группы около 300 проголосовали ЗА,этого вполне достаточно ) учитывая что в городе проживает больше 100 тысяч человек самые хорошие демократичные показатели) большинство прислушивается к мнению меньшинства по моему сейчас так во всех развитых западных странах) пятеро сказало что Харви Ванштейн насильник все,попробуйте ослушаться или перечить им,они пострадавшее меньшинство они правы, 1000 человек на майдане скакали с лозунгом Янукович геть,все,вся Украина должна их поддержать а кто против сепар,ватник, колорад и кремлебот) до сих пор работает система)
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Улицы примерно так же два с половиной человека абсолютным большинством переименовывают. :lol:
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Улицы примерно так же два с половиной человека абсолютным большинством переименовывают.//



Лукавите,коллектив кто предложил переименовку выносит на обсуждение вопрос,где любой горожанин может высказаться,так?) И выносят решение депутаты на основе услышанного мнения,если большинство за,голосуют за) так?)
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где любой горожанин может высказаться,так?

В опросе тоже любой горожанин может принять участие. Так?
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И выносят решение депутаты на основе услышанного мнения,если большинство за,голосуют за) так?)

По результатам опроса Сталкер и команда
выносят решение. ))
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* alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6087
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И выносят решение депутаты на основе услышанного мнения,если большинство за,голосуют за) так?)



ври своим тапочкам. они поверят.
они, "депутаты", против не умеют голосовать.
не знают даже как.
только руку поднимать научили.
да их голоса и не считают в принципе даже.
кто за, против нет.
принято единогласно.

[Исправлено: alex_60, 22.11.2019 - 09:50]
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