abaika95 "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан #127





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1833

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:29 Цитата-//Результаты ОПРОСОВ общественного объединения по обсуждаемому вопросу//











Ну и?) Опять будете говорить что 100 процентов в Рудном против ?) И что вас не устраивает? из 8 тысяч участников группы около 300 проголосовали ЗА,этого вполне достаточно ) учитывая что в городе проживает больше 100 тысяч человек самые хорошие демократичные показатели) большинство прислушивается к мнению меньшинства по моему сейчас так во всех развитых западных странах) пятеро сказало что Харви Ванштейн насильник все,попробуйте ослушаться или перечить им,они пострадавшее меньшинство они правы, 1000 человек на майдане скакали с лозунгом Янукович геть,все,вся Украина должна их поддержать а кто против сепар,ватник, колорад и кремлебот) до сих пор работает система)