abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6131





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1833

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:56 Цитата-//Что то половина мала. Ну да ладно опять же лукавите//







Писал же АКТИВНАЯ аудитория,то есть не берём в расчет кто тут раз в три дня заходит) вы вот как раз целыми днями здесь на форуме,что работа такая?)







Цитата-//Как и про развал СССР, что граждане его сами слили//





И?) Сами же и подтвердили мои слова) ну если народ так любил вкуснобулочную партию чтож одним референдумом отделались?) Где многомиллионные выходы на "майданы" несогласных во всех союзных столицах?) Почему при разгоне ГКЧП в Москве мало кто поддержал "путчистов"? а в либеральных газетах прямым текстом их обзывали фашистами)



Если все так любили СССР тогда где он?)





Ещё раз для тех кто обиделся) я союз не оскорбляю сейчас и не за****ю) просто все эти разговоры о том что ах как вам было хорошо при союзе и как там все было зачепись,тогда почему вы его не защищали?