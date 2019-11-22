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§ NG.kz
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. Он отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство.
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§ Victor Yang
Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство, т.е. человек (сам при жизни или его родственники после смерти) должны подписать документы об отказе от донорства. Если таких документов нет - по умолчанию все согласны.
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