Victor Yang Re: Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12163

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:26 Какие документы он подпишет? У нас презумпция согласия на посмертное донорство, т.е. человек (сам при жизни или его родственники после смерти) должны подписать документы об отказе от донорства. Если таких документов нет - по умолчанию все согласны.