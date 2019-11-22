Прошу прощения у Добрицоффа, за использование цитаты:

Цитата: Добринцофф: Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?Просто напросто у людей есть работа с достойной заработной платой и вопрос о подачках отпадает сам собой.Так может быть надо идти таким же путём,то есть поднимать экономику, общий уровень жизни и зарплат,а не искать халяву отбирая честно заработанный "хлеб" у одних что бы накормить других.

Цитата: abaika95:

А почему, когда я говорю примерно про тоже самое - уровень жизни". Это вызывает у вас какието не те эмоции? Что не так?

ПС: должен поправку сделать на цену хлеба, это готовый розничный хлеб в магазине так может стоить. В булочной, цена раза в 2-3 выше. Зависит конечно от размера и сорта.



[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:29]



[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:33]