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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:00
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Норм. Ему тут сильно почикали, надо много написать успеть чтоб пп не потерять))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:11
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:13
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:19
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:24
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то есть,заходит работяга из Рудного почитать новости на НГ а под новостью (как не прочитать самое интересное что народ думает) 15 комментов подряд от Дракона,Электрона,Гоги,Земляка,Макса и Серого)

И это от
Цитата:
abaika95:
активная аудитория НГ (те кто читают но ещё и пишут) на половину состоит из поуеховших


Что то половина мала. Ну да ладно опять же лукавите.
Как и про развал СССР, что граждане его сами слили.
Если интересно почитайте
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения у Добрицоффа, за использование цитаты:
Цитата:
Добринцофф: Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?Просто напросто у людей есть работа с достойной заработной платой и вопрос о подачках отпадает сам собой.Так может быть надо идти таким же путём,то есть поднимать экономику, общий уровень жизни и зарплат,а не искать халяву отбирая честно заработанный "хлеб" у одних что бы накормить других.

Цитата:
abaika95:

А почему, когда я говорю примерно про тоже самое - уровень жизни". Это вызывает у вас какието не те эмоции? Что не так?
ПС: должен поправку сделать на цену хлеба, это готовый розничный хлеб в магазине так может стоить. В булочной, цена раза в 2-3 выше. Зависит конечно от размера и сорта.

[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:29]

[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:33]
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Ответить Новый топик
Страница 409 из 409«1...407408409
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