NG.kz «Лампы сияют, цены снижены...»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37318

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:23 В народе кипят страсти вокруг повышения цен на продукты, особенно на хлеб. В Костанайской области рекомендовано продавать буханку за 83 тенге, а в Житикаре берут по 95 и 100. Продавцы, последние в торговой цепочке, устают объяснять, что они не причастны к росту цен, но на кого же еще покупателю излить свое недовольство? «Хлеб - на стол, так и стол - престол...» - гласит пословица. Да, каким бы богатым ни было угощение, но, если нет хлеба или другой выпечки, это не стол. Не говорим уж о том, что и в наше время для некоторых граждан хлеб остается основой питания.

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