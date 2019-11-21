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§ NG.kz
«Лампы сияют, цены снижены...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народе кипят страсти вокруг повышения цен на продукты, особенно на хлеб. В Костанайской области рекомендовано продавать буханку за 83 тенге, а в Житикаре берут по 95 и 100. Продавцы, последние в торговой цепочке, устают объяснять, что они не причастны к росту цен, но на кого же еще покупателю излить свое недовольство? «Хлеб - на стол, так и стол - престол...» - гласит пословица. Да, каким бы богатым ни было угощение, но, если нет хлеба или другой выпечки, это не стол. Не говорим уж о том, что и в наше время для некоторых граждан хлеб остается основой питания.
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§ drakon
«Лампы сияют, цены снижены...»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 17:46
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
«Лампы сияют, цены снижены...»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 17:50
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
«Лампы сияют, цены снижены...»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.11.19 - 17:55
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А статья конечно вызывает воспоминания. При тех ценах никто и не задумывался дорого это или дёшево.
А тут ещё дешевле и дешевле.
Я про годы 80 к примеру говорю.
Период застоя, больше двух десятков лет.
При Брежневе.
Живи, учись, работай, отдыхай, да радуйся жизни. . Больше ничего не требовалось
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§ drakon
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А статья конечно вызывает воспоминания.

Я вот помню, когда в 1962 году,
кажется была Денежная Реформа... :lol: :oops:
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§ Козлов я
«Лампы сияют, цены снижены...»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
когда в 1962 году, кажется была Денежная Реформа

В 1961-м
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§ drakon
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
В 1961-м

Да, не спорю... :lol:
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