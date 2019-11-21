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§ NG.kz
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение экономического суда отменить. По делу вынести новое решение. Апелляционную жалобу истца удовлетворить. Костанайский областной суд вчера, 20 ноября, вновь отменил решение суда первой инстанции.
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§ сайлау курманов
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что такой серьезный материал в рубрике народных новостей. Быть ему на первой полосе всех передовиц! Сегодня в цоне две упаковки Казправды выпросил для хознужд
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§ maxsaf
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Согласен. Материал актуальный, читается как детектив. Прям интересно подглядеть на последней страничке - кто же главарь банды
:lol:
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* Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следовательно, ТОО «Надежда-С» на сегодняшний день не подтвердило готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, с выдачей заключения о качестве строительно-монтажных работ. Объект на сегодняшний день заказчиком не принят в эксплуатацию, доказательств обратного суду предоставлено не было - вывод судьи, почему платить не надо...

При этом технадзор ТОО «Надежда-С» им говорит: мы и не подтвердим, и не выдадим заключение о качестве строительно-монтажных работ. По той же причине - не имеем права, так как объект не соответствует ПСД.

Как понять нужно было позицию суда - не платить, пока не подпишут? И тут же суд пишет - объект представляет реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Как они вообще такие решения выносят? Оооо-очень странно. Дичь какая-то!

[Исправлено: Сталкер, 21.11.2019 - 13:10]
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§ таноми52
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике?
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§ maxsaf
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Как они вообще такие решения выносят? Оооо-очень странно. Дичь какая-то!

А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом? Или им пофиг какое решение выносить?
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* Сталкер
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике?


Лично я не видел не по одному делу, рассмотренному с моим участием (или дела, в котором хоть как-то бы не высвечивались уши ЦЗПП г.Рудного) нормального и логичного решения у данной судьи. Но, объективно, это всё же не показатель. Так как все дела "специфические"...
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* Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
Сталкер


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Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом?


Как сейчас, не знаю. Председатель Верховного Суда проводит другую политику, нежели прежний. Раньше жестко с "отменами" было.

Но ведь этих лимитов по-идее быть не должно. Иначе круговая порука возникает. Которая как бы и есть - чтобы не портить показатели, вот и "дуют" их. Вышестоящие суды прикрывает мягкие места нижестоящих коллег... А так быть не должно!

[Исправлено: Сталкер, 21.11.2019 - 12:55]
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§ Butch
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.11.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа! Может и не по теме, однако скажу. Пока есть у нас такие граждане как Сталкер (прошу пардону не ведаю Вас по фамилии) и господин Семёнов, мне верится что эта наша нескончаемая за...ца хотя бы в теории излечима.
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§ Сабыр
Re: Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,Семенов спец. Но у него бывают ТАКИЕ заскоки что извините хочется обозвать его очень не хорошим словом. Да и сам как человек он..не очень и весьма конфликтный с пустого места. Поверьте мне на слово.
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§ maxsaf
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда только один Сталкер что-ли? Печаль. :-)
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