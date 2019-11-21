Сталкер Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 249

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:41 Следовательно, ТОО «Надежда-С» на сегодняшний день не подтвердило готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, с выдачей заключения о качестве строительно-монтажных работ. Объект на сегодняшний день заказчиком не принят в эксплуатацию, доказательств обратного суду предоставлено не было - вывод судьи, почему платить не надо...



При этом технадзор ТОО «Надежда-С» им говорит: мы и не подтвердим, и не выдадим заключение о качестве строительно-монтажных работ. По той же причине - не имеем права, так как объект не соответствует ПСД.



Как понять нужно было позицию суда - не платить, пока не подпишут? И тут же суд пишет - объект представляет реальную угрозу жизни и здоровью населения.



Как они вообще такие решения выносят? Оооо-очень странно. Дичь какая-то!



[Исправлено: Сталкер, 21.11.2019 - 13:10]