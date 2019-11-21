abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1827

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:04 Цитата-//Ну к примеру футбольный клуб Спартак.Создан в 1922 году.//







Не спорю но пример я думаю не корректен сравнить спортивный клуб и творческий ансамбль) я не пойду слушать группу "Руки вверх" где вместо Жукова будет петь другой человек к примеру) на рамштайн не пойду если там будет новая команда,на группу Кино не пойду там уже нет Цоя и ни кем новым не заменишь) творчество это немного другое) да даже "уральские пельмени" уже не те,все старенькие в основном ушли пришли вместо них какие-то новые несмешные) я про это)