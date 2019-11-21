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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Время то идёт.Имя использует другой состав//


Ну тогда это эрзац заменитель ансамбля)



Жду от Доры голодной обзор на харчевню,сейчас ее активно рекламируют) кто был? Меню вроде относительно неплохое)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну тогда это эрзац заменитель ансамбля)


Ну к примеру футбольный клуб Спартак.
Создан в 1922 году.
Состав меняется, клуб существует до сих пор. Традиции сохраняются.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как всегда. :-x Пока до дому доехал, всё самое интересное уже осуждено - осуждено :lol:
Хотя сегодня весело тут у вас, да и в деревеньке не скучно! ;-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Меню вроде относительно неплохое)

Что для вас неплохое?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6083
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вечер ещё длинный, не все потеряно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну к примеру футбольный клуб Спартак.Создан в 1922 году.//



Не спорю но пример я думаю не корректен сравнить спортивный клуб и творческий ансамбль) я не пойду слушать группу "Руки вверх" где вместо Жукова будет петь другой человек к примеру) на рамштайн не пойду если там будет новая команда,на группу Кино не пойду там уже нет Цоя и ни кем новым не заменишь) творчество это немного другое) да даже "уральские пельмени" уже не те,все старенькие в основном ушли пришли вместо них какие-то новые несмешные) я про это)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что для вас неплохое?//


Выбор разный и безпроигрышные блюда) борщ,пельмени,отбивные,салат Цезарь) по фото вроде неплохо,по ценам вроде тоже)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.11.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
борщ,пельмени,отбивные,салат Цезарь)


Добротная домашняя кухня.
Вы считаете в общепите она лучше?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:18
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Режим чтения уехавшим достаточно.

----А лучше их всссссех удалить!! И будет полный нурлыкун !!! Алга !!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
kbkz1980

kаbы kзедка - у ВАС усе будет суперхорошо.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда меня здесь расстреляют !!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5487 - скрин кому ??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, есть пара вопросов про цементный завод. Только максимально обьективно ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Вы о чём ?? Какое **обьективно** --- ссчасс пургу на пару страниц получите!!
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Ответить Новый топик
Страница 408 из 409«1...406407408409»
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