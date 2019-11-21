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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тем более просроченные фрикадельки,с мясом

А у вас бывают фрикадельки с шоколадом?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тем более просроченные фрикадельки,с мясом вообще опасно шутить)//



Все пардон,извините за неуместный пример с фрикадельками,Дракон говорил он ими друзей из России кормил,так что ошибся я ....
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
значит денег не хватает) логично?)

Давай, собирай деньги и высылай нам.
Создам фонд помощи "Голодающим немцам",
на Эльбе... :lol: :oops: ;-)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Создам фонд помощи "Голодающим немцам"//



А при чем тут все немцы и лично вы с вашей проблемой нехватки денег ?)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А при чем тут все немцы и лично вы с вашей проблемой нехватки денег ?)

Если мне денег - не хватает. Значит многим - не хватает.
Пособие у всех - одинаковое... :lol: :-o
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А просрочку кушал?)

Об этом история умалчивает. Но. думаю, что если бы сам закупал продукты, то непременно воспользовался бы этим


Цитата:
abaika95:
Я вот не куплю просрочку 5 там дней осталось или 10 хоть пусть на 80 процентов дешевле)


А я вот куплю, если встречу, и это будет то, что мне сегодня нужно. Бросьте в меня камень, облейте презрением...
И поэтому Вы лучше меня?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,извините за неуместный пример с фрикадельками,

Фрикадельками здесь называется то,
что у вас называется - котлетами.
А котлетой здесь называется, мясо,
диаметром 5-6 см. и толщиной до
1 см. ... :lol: :oops:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И поэтому Вы лучше меня?/



Упаси вас..я где-то утверждал что я лучше Дракона или он лучше меня?) Просто я считаю что раз Дракон кушает просрочку то у него денег не хватает на свежие продукты) по мне это просто печально)




Цитата-//Фрикадельками здесь называется то,что у вас называется - котлетами//

Фрикадельки это котлеты,котлеты это мясо а мясо это говядина,говядина это коровка,то есть по вашей цепочке вы кушаете просроченную упакованную коровку толщиной в метр и шириной в километр)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Просто я считаю что раз Дракон кушает просрочку

Как вы на такой термин "вышли"?
Продукт с не истёкшим сроком годности, уже может и не первой свежести, но ещё и не просрочен. ;-)

[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 16:19]
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фрикадельки это котлеты,котлеты это мясо а мясо это говядина,говядина это коровка,то есть по вашей цепочке вы кушаете просроченную упакованную коровку толщиной в метр и шириной в километр)


Пример словесного недержания!
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Открою секрет, есть продукты, как соль, сахар вообще не портящиеся. Или как кофе, шоколад и многое другое, практически не подвержено времени. Но имеют даты годности, только ради того, чтобы люди новые продукты покупали. Не благодарите...
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Пример словесного недержания!//

А это тогда что?)

Цитата--//Фрикадельками здесь называется то,что у вас называется - котлетами.А котлетой здесь называется, мясо,//
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как вы на такой термин "вышли"? Продукт с не истёкшим сроком годности, уже может и не первой свежести, но ещё и не просрочен.



Объясните ему Эл, что немцы потому и богаче, что экономнее многих
Да и мои предки, евшие когда-то лебеду, перевернулись бы в гробу, если бы узнали о моей подобной аристократической привередливости
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но имеют даты годности, только ради того, чтобы люди новые продукты покупали. Не благодарите...//



И не собирался) а фрикадельки которые котлеты которые мясо портятся?)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а фрикадельки которые котлеты которые мясо портятся?)

Это зависит от точки зрения, как посмотреть. ;-) В Норвегии вроде подтухленную рыбу и мясо за деликатес жуют. ;-)
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