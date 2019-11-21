abaika95:

Я вот не куплю просрочку 5 там дней осталось или 10 хоть пусть на 80 процентов дешевле)

А просрочку кушал?)Об этом история умалчивает. Но. думаю, что если бы сам закупал продукты, то непременно воспользовался бы этимЦитата:А я вот куплю, если встречу, и это будет то, что мне сегодня нужно. Бросьте в меня камень, облейте презрением...И поэтому Вы лучше меня?