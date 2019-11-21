abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6092





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1815

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:01 Цитата-//Не так быстро, детка//







Я толерантен ко всем) но я не люблю когда люди одного пола со мной начинают ко мне подкатывать) я не из этих..)









Цитата-//Удобный, только ко мне каким боком?//







Ну вы же говорите мои оппоненты тоже могут считать себя объективными вот я и спрашиваю как по вашему Серый объективен?) Что вы так разнервничились) просто ответьте)