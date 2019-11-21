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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вам не скучно и вы один тут на работе. Дартаньян, Робин Гуд и Тимур из его же команды, в одном лице?//



Работу на работе сделал и да мне скучно и работа у меня скучная позволяет на форуме заседать часто)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не так быстро, детка//



Я толерантен ко всем) но я не люблю когда люди одного пола со мной начинают ко мне подкатывать) я не из этих..)




Цитата-//Удобный, только ко мне каким боком?//



Ну вы же говорите мои оппоненты тоже могут считать себя объективными вот я и спрашиваю как по вашему Серый объективен?) Что вы так разнервничились) просто ответьте)
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