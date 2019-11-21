/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 406 из 407«1...404405406407»
* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1748
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фанатейте по нему дальше

----А я от вас просто фонарею , ой , простите - фанатею !! Вы просто ударник !Восхищен .
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Никто по серому уже не фанатеет - только новички, наверное//


Ну вот о чем я и говорил, читатели которые не в курсе кто откуда,заходят читают всю эту грязь и думают что это норм такое отношение к проблемам,вместо того чтобы разобраться в ситуации надо сразу накидываться в комментах и засирать) как с тем пресловутым домом ребенка (это теперь для меня будет каконичный пример) сколько говна извините за выражение было вылито в первые часы на работников этого дома в публикациях на различных пабликах) а потом потихоньку начало выяснятся что что-то не так все было) и что эти люди извинились? написали ой были не правы?)

Ситуация с якобы отказом в даче названия улице Герасимова,один "профессиональный" журналист закинул утку а народ давай рвать баян и первую дудку в рвении кстати играли наши милые поуеховшие.....
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я,за объективность во всех вопросах) только и всего)

Я постоянно об. ...Ю ящики оранжевые для ртутных ламп, которые дарят и дарят меценаты. Давайте там обьективно расставим все по местам раз и навсегда. :lol:
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6073
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А есть меньшинство то есть Я,за объективность во всех вопросах


По определению получается что все остальные( поуехавших не будем трогать)
За необьективность. Логика странная.
Говоря о том что ты объективен во Всех вопросах,наводит на мысль что твоя"объективность" очень даже субьективная.
Говорят так - много на себя берёшь.
Высказывать свое мнение, да, но заявлять что только оно субьективное и правильное,
По меньшей мере неразумно и вызывает отторжение.
Может цель такая и стоит.
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте там обьективно расставим все по местам раз и навсегда.//



Нет.потомучто я не понимаю зачем нужны эти ящики и зачем их поставили, все?)




Цитата-//Высказывать свое мнение, да, но заявлять что только оно субьективное и правильное//


Может быть,ваше мнение имеет место быть) я не утверждаю что мое мнение обьективно стопроцентно,но я стараюсь придти к этому значению) чего и вам желаю,если у вас что-то вызвало отторжение в моих словах,можете отторгаться)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет.потомучто я не понимаю зачем нужны эти ящики и зачем их поставили, все?)

Это вообще как? Обьективно? Идем тогда вместе их об. ..ть ))
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я не утверждаю что мое мнение обьективно стопроцентно,но я стараюсь придти к этому значению

Не поверите, но я думаю что большинство ваших оппонентов тоже считают свое мнение вполне обьективным :-o :lol:
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Обьективно? Идем тогда вместе их об. ..ть//



Нет не объективно поэтому я туда и не полез в обсуждение)


Цитата-//
Не поверите, но я думаю что большинство ваших оппонентов тоже считают свое мнение вполне обьективным//



Из местных?) Может быть и бывает)из числа поуеховших быть такого не может) я не могу объективно оценить обстановку в Челябинске хоть сколько у меня оттуда инсайдеров и друзей которые каждый день рассказывают мне как они там живут,потомучто что?)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я не могу объективно оценить обстановку в Челябинске хоть сколько у меня оттуда инсайдеров и друзей которые каждый день рассказывают мне как они там живут,потомучто что?)

Потому что неумеха или немогуха? )) что за загадки пошли? ))
Я - могу. Читаю новость - и обсуждаю. Не особо сложно ))
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Потому что неумеха или немогуха? )) что за загадки пошли? ))Я - могу. Читаю новость - и обсуждаю. Не особо сложно ))//


Слив?)
Да я понимаю что вам в Канаде скучно) но вы считаете что вы обьективны в своих комментах по вопросам политики и жизни другого государства?) А так же ваш товарищ по "счастью" Серый считаете, он объективен?)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я за серого отдуваться не намерен. А насчет себя - да, я считаю, что обьективен, особенно в темах, где имею большой личный опыт 8-)
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Я за серого отдуваться не намере//


А что так?) Неудобный пример?)



Цитата-//насчет себя - да, я считаю, что обьективен, особенно в темах, где имею большой личный опыт//


То есть практически во всех от перименований до латиницы?) Где ж вы столько опыта набрались?) Из новостей?)
А я считаю что вы необъективен от слова совсем) все,поговорили?)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да я понимаю что вам в Канаде скучно

А вам не скучно и вы один тут на работе. Дартаньян, Робин Гуд и Тимур из его же команды, в одном лице?
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все,поговорили?

"Не так быстро, детка" (C)
Цитата:
abaika95:
А что так?) Неудобный пример?)

Удобный, только ко мне каким боком?
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6073
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Дракон хитрый, в деревню спрятался, и оттуда что-то доносится.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 406 из 407«1...404405406407»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: таноми52, Гога, abaika95, alex_60, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 4
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх