drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2770





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17880

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:36 Цитата: abaika95:

и посмотрим как отреагируют местные Немцы)

Я не - вынужден, покупать просрочку.

У нас, за 14 дней, до окончаеия срока,

продукция изымается из продажи и уценяется.

Хочешь - бери, хочешь, не - бери.

А местные немцы, берут ещё больше,

просрочки, чем я. Они идут к открытию,

а я часам к 10-11. Так что, пусть они

жалуются, на местных форумах, что вынуждены,

её - покупать...

Хлеб, ваще на следующий день - уценяется,

и что с ним - не так?

Копчёная рыба,копчёное мясо, что с ней не так?

Остаточные товары, это например, которых

осталось примерно 10 штук, а срок годности через полгода,

его снимают с витрины, чтобы заполнить следующей

партией. Что с ним не - так?

Правда - дешевле на 30-50%.

Ещё есть вопросы?...