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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 185 из 185«1...183184185
Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3960
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всех причастных с Праздником...

Спасибо, Виктор! Взаимно. И Таноми тоже! ;-) :lol:
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Спасибо, Виктор! Взаимно. И Таноми тоже!


Эл, Вы тоже бог войны? :-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3960
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эл, Вы тоже бог войны?

Ни в коем случае, я только за Мир. Но лычки с пушками было время носил. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. Но лычки с пушками было время носил.

Мы пугали Империалистов,
всех "мастей"... :lol: :oops:
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1748
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут никого нет !? Что происходить!?

[Исправлено: Гога, 20.11.2019 - 19:01]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, "раздолбал" сегодня,
Сталкер, Абайку... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, "раздолбал" сегодня, Сталкер, Абайку...

Карфагену там тоже досталось :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-А может качать вам права в ГДРе.

Мои Права здесь никто не нарушает.
И даже, нарушить, не - подумает... :lol:

[Исправлено: drakon, 21.11.2019 - 18:16]
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду скрин с вашего деревенского форума где вы хаете работу вашей администрации за то что вынуждены покупать просрочку(к примеру) и посмотрим как отреагируют местные Немцы)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и посмотрим как отреагируют местные Немцы)

Я не - вынужден, покупать просрочку.
У нас, за 14 дней, до окончаеия срока,
продукция изымается из продажи и уценяется.
Хочешь - бери, хочешь, не - бери.
А местные немцы, берут ещё больше,
просрочки, чем я. Они идут к открытию,
а я часам к 10-11. Так что, пусть они
жалуются, на местных форумах, что вынуждены,
её - покупать...
Хлеб, ваще на следующий день - уценяется,
и что с ним - не так?
Копчёная рыба,копчёное мясо, что с ней не так?
Остаточные товары, это например, которых
осталось примерно 10 штук, а срок годности через полгода,
его снимают с витрины, чтобы заполнить следующей
партией. Что с ним не - так?
Правда - дешевле на 30-50%.
Ещё есть вопросы?... :lol: :oops:
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правда - дешевле на 30-50%.//



А что денег на продукты без акции не хватает)?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что денег на продукты без акции не хватает)?

Да знаю я, что у тебя денег - хватает.
На социальный хлеб... :lol:
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да знаю я, что у тебя денег - хватает.На социальный хлеб.../



Вы не можете этого знать и фактов у вас нет) а я знаю сами же фоткали купленные просроченные продукты а сейчас утверждаете что они дешевле на 50 процентов,значит денег не хватает) логично?)
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