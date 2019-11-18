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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

А этот совершенно-не-летний пацанчик еще где-то светился с двумя удостоверениями?
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
с двумя удостоверениями?

Ничего не известно мне.
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§ сайлау курманов
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству а не в частный карман, однако мне пришлось пережить шесть проверок за погода от все кому не день, агрессию наркоманов с разбойным нападением при полном бездействии тех кто должен этим должен заниматься. Меня вынудили расспродаться и тупо сидеть дома.
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству а не в частный карман

Если на ваши деньги поставили рудненское колесо - то возможно часть из них осела где-то на кармане. :lol:
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* таноми52
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я горжусь что эти деньги ушли родному государству



Сайлау, Ваш новый образ меня потряс! :-) :-) :-)
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сайлау, Ваш новый образ меня потряс!

А что в такой ситуации остается говорить? ))
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