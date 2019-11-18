сайлау курманов Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3265

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:01 Я горжусь что эти деньги ушли родному государству а не в частный карман, однако мне пришлось пережить шесть проверок за погода от все кому не день, агрессию наркоманов с разбойным нападением при полном бездействии тех кто должен этим должен заниматься. Меня вынудили расспродаться и тупо сидеть дома.