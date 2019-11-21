Цитата: abaika95:

Юджин ну вы то зачем лукавите?) Или тоже в эмо-коммунисты подались?) Партия настолько заботилась о народе что страну развалила а выходцы из этой партии теперь везде во власти и бизнесе) хороша партия ничего не скажешь) только вот что-то мало кто вышел защищать эту всенародно любимую партию в 91ом,почему?) И сравнивать рыночную экономику и плановую очень конечно умно)

Интересно наблюдать, как люди ни дня не жившие при коммунистах дружно плюют в прошлое. Всяк норовит пнуть мертвого льва. Им никакие документы не являются фактом. Принято пинать, значит надо пинать.