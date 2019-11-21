abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6070





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1803

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:45 Цитата-//ну здесь тогда два варианта.как поставлен вопрос.иди большинство идиоты, или один человек.вы за какой вариант?//







Несогласен с постановкой вопроса)

Аудитория.

у любого сетевого издания,СМИ,паблика,группы в соц сетях есть определенная аудитория,различающаяся по социальному,национальному и интеллектуальному признаку)

Кто читает Костанай Таны- ну явно в основном Казахоязычная часть

Кто читает Костанайских новости-пенсионеры, бюджетники,работяги в районах потомучто районные газеты читать невозможно.)

Кто читает и активно там присутствует паблик "Типичный Рудный"-школота и часть взрослых недовольных действиями Руднинского акимата

а сейчас то они на хайпе преподносят себя как главный общегородской Руднинский паблик) петиции,опросы какие-то заводят)

Теперь к главному активная аудитория НГ (те кто читают но ещё и пишут) на половину состоит из поуеховших

при чем та часть которая сильно обижена чем-то на бывшую родину,согласен может быть на это есть объективные причины,но есть такое понятие информационное пространство) то есть,заходит работяга из Рудного почитать новости на НГ а под новостью (как не прочитать самое интересное что народ думает) 15 комментов подряд от Дракона,Электрона,Гоги,Земляка,Макса и Серого)

Человек не сведущий кто есть кто на форуме, подумает нефига народ возмущен,каждую новость засирают) да ещё с картинками,шутками прибаутками,стишками,акимат,полицию,государство,политику,народ,понаехавших все засирают) и работяга из Рудного ложится спать и думает,ну не могут же эти ребята врать ошибаться? Наверно всё и вправду так Хреново вокруг)







То есть есть большинство со своей правдой со своей колокольни

А есть меньшинство то есть Я,за объективность во всех вопросах) только и всего)