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§ NG.kz
Популярный сегодня футбол или норвежская охота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год зажигает новые футбольные звезды! Таланты возникают словно ниоткуда, при этом проходя длительный путь от детских академий до взрослого уровня главной команды. Воспитанник Броне, который показывает феноменальный сегодня футбол, дебютировал за скромный норвежский клуб в 15 лет.
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§ Козлов я
Re: Популярный сегодня футбол или норвежская охота
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Re: Популярный сегодня футбол или норвежская охота
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
захотят приобрести в зимнее трансферное окно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36827
----*Тобол* хочет??
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