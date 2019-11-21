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§ NG.kz
«Лампы сияют, цены снижены...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народе кипят страсти вокруг повышения цен на продукты, особенно на хлеб. В Костанайской области рекомендовано продавать буханку за 83 тенге, а в Житикаре берут по 95 и 100. Продавцы, последние в торговой цепочке, устают объяснять, что они не причастны к росту цен, но на кого же еще покупателю излить свое недовольство? «Хлеб - на стол, так и стол - престол...» - гласит пословица. Да, каким бы богатым ни было угощение, но, если нет хлеба или другой выпечки, это не стол. Не говорим уж о том, что и в наше время для некоторых граждан хлеб остается основой питания.
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§ Гога
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6226
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.11.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Почитал статью... вот где действительно забота была. Решила партия - снизили! Не то, что нынешний мониторящий нуротан... хоть замониторся...ничего сделать не в состоянии...пустой звук от этих мониторингов, отчётов и партийных сходок.
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§ abaika95
«Лампы сияют, цены снижены...»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Почитал статью... вот где действительно забота была. Решила партия - снизили! Не то, что нынешний мониторящий нуротан... хоть замониторся...ничего сделать не в состоянии...пустой звук от этих мониторингов, отчётов и партийных сходок.//



Юджин ну вы то зачем лукавите?) Или тоже в эмо-коммунисты подались?) Партия настолько заботилась о народе что страну развалила а выходцы из этой партии теперь везде во власти и бизнесе) хороша партия ничего не скажешь) только вот что-то мало кто вышел защищать эту всенародно любимую партию в 91ом,почему?) И сравнивать рыночную экономику и плановую очень конечно умно)
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§ Козлов я
«Лампы сияют, цены снижены...»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Дантист
«Лампы сияют, цены снижены...»
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.11.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин ну вы то зачем лукавите?) Или тоже в эмо-коммунисты подались?) Партия настолько заботилась о народе что страну развалила а выходцы из этой партии теперь везде во власти и бизнесе) хороша партия ничего не скажешь) только вот что-то мало кто вышел защищать эту всенародно любимую партию в 91ом,почему?) И сравнивать рыночную экономику и плановую очень конечно умно)

Интересно наблюдать, как люди ни дня не жившие при коммунистах дружно плюют в прошлое. Всяк норовит пнуть мертвого льва. Им никакие документы не являются фактом. Принято пинать, значит надо пинать.
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§ Гога
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
yudjin

----Да , такую страну прос..шляпили!!
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§ Гога
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---Хоть бы сюда не надо встревать. Не жили - не знаете , а только ваши домыслы.
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§ alex_60
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6070
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
принцип сегоднящних -
кто здесь власть, мы здесь власть.
при ссср жизнь была- г..о,
последние тридцать живем в раю.
Нурлыкун наступил, он теперь каждый день.
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§ Гога
Re: «Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

Вот поддерживаю я вас всей душой!! И сверху и снизу .Есть же у нас общие хорошие мысли .
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§ abaika95
«Лампы сияют, цены снижены...»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы сразу нурлыкун!! Не жил там нечего судить!!

Я не утверждал что живём последние 30 как в раю, я утверждаю что мы не живём как в аду как многие здесь утверждают,которые уехали и не живут тут) как они могут судить?)



И да не услышал аргументов от обиженных эмо-коммунистов (сам к союзу отношусь положительно) почему если партия и правительство были такие хорошие и булочки были вкуснее и молоко белее и трава зеленее чтож это государство развалилось тогда?) И народ кинул свою партию а партия народ?) А?)
Аргументы какие?)
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§ abaika95
«Лампы сияют, цены снижены...»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
«Лампы сияют, цены снижены...»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 17:11
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