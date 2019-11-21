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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Шобы веселее было и больше посетителей просматривали сайт//



Да тут вроде и без меня веселуха всегда была) на просмотры я думаю это никак не влияет) в топ просмотров всегда новости связанные конкретно с Костанаем и областью,кто кого убил,обворовал,украл)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---До вас скушно было , флуд засыхал :-( :-(
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---До вас скушно было , флуд засыхал

Ну и как вариант, чтобы интереснее было в обсуждениях новостей - так сказать, чтобы была представлена полярная точка зрения большинству, как правило, я заметил, девяносто пятый там в меньшинстве высказывается, а зачастую и вообще одиночка))) У присутствующих создаётся впечатление - госы заслали своего тролля - опа, уже интереснее))))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


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Сообщений: 6070
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
я заметил, девяносто пятый там в меньшинстве высказывается, а зачастую и вообще одиночка))) У присутствующих создаётся впечатление


тогда вы должны и заметить, что остальные просто не высказываются в ваших с ним
длительных разговорах об одном и том же кругами.
но это не значит , что те кто молчит подерживают именно вас.
а "ей давай, ты крутой парень" по мне так больше относится не к вам,
а против него. вы это не заметили?
это я к примеру просто.
Вы и он можно заменит на А и Б. особой роли не играет.
в данных ситуациях .

[Исправлено: alex_60, 21.11.2019 - 16:19]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//я заметил, девяносто пятый там в меньшинстве высказывается, а зачастую и вообще одиночка))) У присутствующих создаётся впечатление - госы заслали своего тролля - опа, уже интереснее))))//





То есть вы вообще даже не подразумеваете факта того что человек просто может быть несогласен с большинством здесь представленых форумчан?) Он либо засланный от госов либо продукт редакция для повышения интереса)

И при чем заметьте большинство в вашем понимании это кто?) Поуеховшие?) Тролль из Подмосковья у которого своего мнения нет одно моно и нуно?) Юджин ? Несогласный ни с чем,его видать акиматовские в детстве покусали) кто большинство то?)
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а "ей давай, ты крутой парень" по мне так больше относится не к вам, а против него. вы это не заметили? это я к примеру просто.

А я ничего подобного и не утверждал. Я лишь ответил, что тоже была мысль такая же про "продукт редакции".
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6070
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
человек просто может быть несогласен с большинством здесь представленых форумчан?)


а почему так? это же не совсем нормально.
принцип по жизни? или работы.
баба яга против называется.
ну с поуехавшими то понятно.они сами этого хотят.
просятся так скажем.
а с местными то почему.

[Исправлено: alex_60, 21.11.2019 - 16:37]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин ?
----Уж про него бы помолчали !!Он делает - а не сидит здесь .Один его двор чего стоит - а не сидеть на 5 этаже , посматривая на культовое здание.
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
большинство в вашем понимании это кто?)

Я не о "качественном составе" большинства пишущих комментарии и их географическом местоположении. А просто о соотношении мнений, представляемых при обсуждении той или иной темы. Высказал лишь своё наблюдение - вы в меньшинстве и дискуссии возникают с присутствующими на форуме...

Цитата:
abaika95:
То есть вы вообще даже не подразумеваете факта того что человек просто может быть несогласен с большинством здесь представленых форумчан?)

Этот человек поперечный такой что ли?)))) Всегда несогласен?)))) Скажем так, такой вариант допускаю, но считаю его крайне маловероятным ;-)

[Исправлено: Сталкер, 21.11.2019 - 16:41]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну здесь тогда два варианта.как поставлен вопрос.иди большинство идиоты, или один человек.вы за какой вариант?//



Несогласен с постановкой вопроса)
Аудитория.
у любого сетевого издания,СМИ,паблика,группы в соц сетях есть определенная аудитория,различающаяся по социальному,национальному и интеллектуальному признаку)
Кто читает Костанай Таны- ну явно в основном Казахоязычная часть
Кто читает Костанайских новости-пенсионеры, бюджетники,работяги в районах потомучто районные газеты читать невозможно.)
Кто читает и активно там присутствует паблик "Типичный Рудный"-школота и часть взрослых недовольных действиями Руднинского акимата
а сейчас то они на хайпе преподносят себя как главный общегородской Руднинский паблик) петиции,опросы какие-то заводят)
Теперь к главному активная аудитория НГ (те кто читают но ещё и пишут) на половину состоит из поуеховших
при чем та часть которая сильно обижена чем-то на бывшую родину,согласен может быть на это есть объективные причины,но есть такое понятие информационное пространство) то есть,заходит работяга из Рудного почитать новости на НГ а под новостью (как не прочитать самое интересное что народ думает) 15 комментов подряд от Дракона,Электрона,Гоги,Земляка,Макса и Серого)
Человек не сведущий кто есть кто на форуме, подумает нефига народ возмущен,каждую новость засирают) да ещё с картинками,шутками прибаутками,стишками,акимат,полицию,государство,политику,народ,понаехавших все засирают) и работяга из Рудного ложится спать и думает,ну не могут же эти ребята врать ошибаться? Наверно всё и вправду так Хреново вокруг)



То есть есть большинство со своей правдой со своей колокольни
А есть меньшинство то есть Я,за объективность во всех вопросах) только и всего)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-Уж про него бы помолчали !!Он делает - а не сидит здесь .Один его двор чего стоит - а не сидеть на 5 этаже , посматривая на культовое здание.//







Заканыч сейчас икнул) никто не спорит пусть делает) согласен с ним по многим моментам бардака в городском пространстве,но когда Юджин берется судить о общей негативной тенденции в политике и обществе я с ним спорю) только и всего)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1803
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/их географическом местоположении./



Географическое положение для меня главнее правильности высказанного мнения)
Когда вы Сталкер пишите о коррупции в той или иной сфере я во многом с вами согласен потомучто вы в курсе дела,вы вот тут на месте находитесь и радеете за государство)


Когда об этом пишет Серый причем перевирая факты и активно тролля всех несогласных с ним то это как назвать?) Я понимаю вы его фанат за то что он не боиться якобы высказывать свое мнение о наших проблемах ) но только для него это развлекуха и может он за это денюжки получает) я вот начал както писать про Российский упавший самолёт в кукурузу что у них там бардак не хуже нашего) что сделал Серый?) Правильно начал оправдывать свою страну) как это назвать?) Фанатейте по нему дальше
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 17:02
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 17:15
Комментарий проходит проверку.
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