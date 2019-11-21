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≡ "Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагаемый мотив преступления - 8 кредитов, оформленных на подозреваемого и его родственников. Отрабатывается версия, что он был игроманом. Полицейские нашли записку житикаринца, которую тот написал незадолго до кражи.
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§ сайлау курманов
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С утра плохие новости,
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* maxsaf
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
С утра плохие новости

Преступник пойман, что в этом плохого?
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* таноми52
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно я дело как-то провернул неловко.
Меня за это причесала уголовка.
Там сильно били, колотили и пытали,
Но я молчал, они лишь время зря теряли...
:-) :-) ;-)
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* ACROS
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Робин Гуды, которые на узкой проселочной дороге, грабили мытарей и жирных ростовщиков, а потом вместе с простым народом пропивали награбленное: у этого самого простого народа всегда вызывали восхищение.Налоговики и банки у нас: тоже вроде обделены всенародной любовью.Этот парень, также как и его пресловутый коллега Аблязов, украл не у некоего Пупкина или Мыркымбаева, а у современного ростовщика и притом - обезличенные, как бы "ничейные" деньги. Вероятно, у большей части населения он вызвал мимолетное чувство зависти: "АЙ, молодца" и досаду: "почему не я, это сделал, я был бы умнее и не попался бы".
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§ abaika95
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
abaika95


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Сообщений: 1789
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чувак прошаренный,пришлось аж компьютерные технологии зайдйствовать чтоб его задержать))жалко если игроман, это хуже алкоголизма,практически не излечимо...
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§ Гриня
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
Гриня


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Сообщений: 652
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 21.11.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь интересно сколько ему дадут.Посчитать потом срок и недостающие 29 млн.Больше чем его зарплата в банке получится или нет??? Наверняка у него нет имущества и дело для него прибыльное окажется.Ну отсидит,всё больше чем ЗП.
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* maxsaf
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кн пишет что чел спалился когда через интернет долги гасил. Как он нал в интернет пихал - пока остается загадкой. :lol:
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* Victor Yang
"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12161
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кн пишет

Там те ещё писаки.
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§ Гога
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там те ещё писаки

----Псаки -- они везде одинаковые . :lol:
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§ alex_60
"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6065
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там те ещё писаки.


алау тоже пишет также.
тк что "писаки" тут не причем.
это было заявлено на брифинге.
все злишься на них что тебе там комментировать не дают.
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* Victor Yang
"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12161
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.11.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все злишься на них что тебе там комментировать не дают.

Комментировать не дают - это следствие. А причина - в писаках.
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