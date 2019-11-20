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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Аууу , люди !! Вы где??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6065
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был такой депутат городского маслихата в Рудном,
в 2000-2003 году, Игорь Колов. правозащитник.
был в смысле как депутат, как человек он и сейчас есть.
так только его жизнь не терзала.
больше двух тысяч обращений в то время составил, по тарифам,
свобода слова,собраний.
да много тем разных.
потов в двк подался, потом в алгу,
призывал и пытался собрать несанционированные митинги.
сидел в кутузке не раз, штрафовали его нещадно.
потом как то его имя исчезло из прессы. ну или мало мелькал уже.
посмотрел чем он сейчас занимается
С 2015 года член Координационного Совета общественных наблюдательных комиссий
С 2016 года член Коалиции НПО Казахстана Против пыток
С 2017 года участник Международной Инициативной политической группы НАРОДОПРАВИЕ
С 2018 года, участник Национального превентивного механизма

в сентябре этого года В Костанае открыли изолятор временного содержания,
построенный по всем международным стандартам.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Костанайской области Игорь Колов, присутствующий на открытии ИВС, в присутствии акима области, отметил, что аналогов такого здания в стране нет.
к чему это я.
жизнь идет своим чередом
все ставит на свои места.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----У буйных отпуск на тридцать комментов.

Видимо меньше :-x
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А чего ,alex_60 оправдали что ли ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

----Да нет , все верно --- 30 комментов за пару дней - пустяк .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1789
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//жизнь идет своим чередомвсе ставит на свои места.//



Колов заматерел,на высокие кресла пробился) лет 5-10 и в мажелисе сядет,вообще большим начальником станет,бастыком) все идеалисты с активных низов начиная потом в креслах теплых оказываются) кроме Чё Гевары тот отказался от чиновничьего места и уехал делать революцию дальше,но таких как он единицы)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

---Скоро вернусь , не скучайте .Птичек не забываете кормить?
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