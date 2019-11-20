alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #6032





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6065

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:38 был такой депутат городского маслихата в Рудном,

в 2000-2003 году, Игорь Колов. правозащитник.

был в смысле как депутат, как человек он и сейчас есть.

так только его жизнь не терзала.

больше двух тысяч обращений в то время составил, по тарифам,

свобода слова,собраний.

да много тем разных.

потов в двк подался, потом в алгу,

призывал и пытался собрать несанционированные митинги.

сидел в кутузке не раз, штрафовали его нещадно.

потом как то его имя исчезло из прессы. ну или мало мелькал уже.

посмотрел чем он сейчас занимается

С 2015 года член Координационного Совета общественных наблюдательных комиссий

С 2016 года член Коалиции НПО Казахстана Против пыток

С 2017 года участник Международной Инициативной политической группы НАРОДОПРАВИЕ

С 2018 года, участник Национального превентивного механизма



в сентябре этого года В Костанае открыли изолятор временного содержания,

построенный по всем международным стандартам.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Костанайской области Игорь Колов, присутствующий на открытии ИВС, в присутствии акима области, отметил, что аналогов такого здания в стране нет.

к чему это я.

жизнь идет своим чередом

все ставит на свои места.