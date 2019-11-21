/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 15 ноября в 21:00 на металлопрокатном заводе АО ССГПО. Однако пресс-служба предприятия распространила сообщение об этом только сегодня.
Читать новость

§ abaika95
Re: Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1789
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Произошел выброс металлошлаковой смеси на рабочую поверхность, на которой находились два сотрудника//



С ТБшников первый спрос
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 4
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх