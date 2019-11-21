ACROS Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали... #4





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:21 Робин Гуды, которые на узкой проселочной дороге, грабили мытарей и жирных ростовщиков, а потом вместе с простым народом пропивали награбленное: у этого самого простого народа всегда вызывали восхищение.Налоговики и банки у нас: тоже вроде обделены всенародной любовью.Этот парень, также как и его пресловутый коллега Аблязов, украл не у некоего Пупкина или Мыркымбаева, а у современного ростовщика и притом - обезличенные, как бы "ничейные" деньги. Вероятно, у большей части населения он вызвал мимолетное чувство зависти: "АЙ, молодца" и досаду: "почему не я, это сделал, я был бы умнее и не попался бы".