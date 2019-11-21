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§ NG.kz
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операцию по задержанию подозреваемого житикаринца проводили сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Челябинской области.
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* лимон
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недолго бегал
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* юля елиссева
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиот, нашел где прятаться - в миллионном городе, где цифровой след после себя замести невозможно
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