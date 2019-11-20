Цитата: maxsaf:

Автомобили не забудьте. Лично я большую часть времени музыку в машине слушаю. Не с сотки или CD. В стерео систему жесткий диск встроен, вся муза на нем ))

Прошлый век все эти встроенные жёсткие диски,флешки и.т.д

Ну не будете вы каждый день одну и ту же музыку гонять,элементарно надоест.

Тырнет рулит,музыка на любой вкус,ну или что то конкретное по желанию ,через голосовой поиск.