У скарединой еще не маловажный вопросик надо было прям при всех спросить) где она лично справляет нужду в городе? В себе носит и дома справляет? Ну, гаязов, понятно в кустанай возит. Где в рудном действующие общественные туалеты? Ну, например, в центре на площади? Стоит один в парке достык, так и тот когда работал? И тот закрывают вечером. Пусть откроют туалеты акимата, раз организовать не хотят. Позорище и признак развития культуры. Всегда на городских мероприятиях на площади негде справить нужду, как в прилегаюших дворах и подъездах. Все вокруг обоссано. Это для тех, кто не понял о чем речь. Смотрел организацию концерта рамштайна в финляндии, так там таулетов было больше, чем зрителей. У нас такого никогда. Акимат отвечал письменно, что денег в бюджете не залржили. Позорище! Зато заложили на покупку никому не нужных дорогостоящих авто.