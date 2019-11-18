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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но когда какие-то непонятные группки и паблики с непонятными владельцами и админами начинают компанию по отставке чиновников это называется провокация) я против этого) против вашей борьбы против коррупция я ничего не имею)

Флешмобы в пабликах не повлияют на "посадки". Закон - повлияет.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Если не вы - то кто? Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но зачем-то привели пример с анонимными выборами президента

Так потому что я называл это ОПРОСОМ, а вы - голосованием.
Ну и я тогда по этой логике - голосование с целью обеспечения волеизъявления должно быть тайным))) А если серьёзно, то считаю так: людям просто спокойнее анонимно по вопросу критики власти тыкнуть кнопку. И то - многие побояться даже так тыкнуть. Особенно в зашуганном Рудном)))
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 230
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если не вы - то кто? Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?

Без комментариев :-)
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§ Butch
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?

Вероятно да, катались бы. Но объективности ради - лично я бы на него не сел даже будь оно и не китайским. Потому что кроме производителя самого колеса (который вполне мог быть самым расчудесным) есть ещё пара, лично меня настораживающих, "переменных". Это наши строители (монтажники) и контролирующие их органы. И эти последние способны затмить собой самые лучшие и высокотехнологичные начинания.
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* maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но объективности ради - лично я бы на него не сел

Но ведь куча народу сели. В том числе дети.
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§ denfostr
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
denfostr


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Сообщений: 118
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.11.19 - 04:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно вранье из уст скарединой. Где те депутаты одобрившие проект колеса? Всех надо к ответу. Колесо оно просто сразу видимо из далека, а все остальное можно незаметно улизнуть и присвоить. Например, где контроль ща продажей алкоголя после 21часа?в магазине "ноябрь" всегда продают ночью алкоголь. Он находится в 10 метрах за акиматом. Якобы в акимате даже не представляют об этом. Вранье! Приезжайте к нам, только ментам не говорите. О всех их рейдах информацию сливают сразу щаинтересованным лицам. Этому примеры рейдов корреспондента "хорошего дела" Сергея Петренко. Куда бы они не приходили, 90% магазинов знали о рейде, потому что менты им слили. Так, что если в Кустанае не будет где купить алкоголь, милости просим за акимат рудного в ноябрь в любое время
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§ denfostr
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
denfostr


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Сообщений: 118
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.11.19 - 04:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После закрытия колодца крышкой от унитаза тогдашним замакима арманом бекеновым, ныне нач. Сотдела по строительству и архитектуре обламтногтакимата. Приехала лично скаредина посмотреть на меня такого умного, написавшего на них письмо в прокуратуру. Крышку кое как поменяли, все равно сломалась через время. Для интереса посмотрите в рудном. Парковая между домом 70 и руинами детсада по парковой, 66.в общем, после того случая меня взяли под карандаш и при любом кипише ко мне домой приходит участковый для беседы) как и ьыло за неделю до акции аблязова. Какое отношение я к его акциям имею? А, вот, скаредина и иде с ней сидящие,так считают) вот, скажите, какая польза от этих наглых людей для общества. Я понимаю, если б оне облагоустроили весь город, заняли бы работой, подняли уровннь граждан, тогда бы слова не сказал за воровство. Но! Как бы стало воровать, если весь бюджет на благоустройство уходил?
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§ denfostr
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
denfostr


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Сообщений: 118
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.11.19 - 04:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У скарединой еще не маловажный вопросик надо было прям при всех спросить) где она лично справляет нужду в городе? В себе носит и дома справляет? Ну, гаязов, понятно в кустанай возит. Где в рудном действующие общественные туалеты? Ну, например, в центре на площади? Стоит один в парке достык, так и тот когда работал? И тот закрывают вечером. Пусть откроют туалеты акимата, раз организовать не хотят. Позорище и признак развития культуры. Всегда на городских мероприятиях на площади негде справить нужду, как в прилегаюших дворах и подъездах. Все вокруг обоссано. Это для тех, кто не понял о чем речь. Смотрел организацию концерта рамштайна в финляндии, так там таулетов было больше, чем зрителей. У нас такого никогда. Акимат отвечал письменно, что денег в бюджете не залржили. Позорище! Зато заложили на покупку никому не нужных дорогостоящих авто.
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