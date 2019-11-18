Butch "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан #109





(Полноправные пользователи) Сообщений: 302

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: maxsaf:

Люди так и катались бы на опасной китайской дешевке?

Вероятно да, катались бы. Но объективности ради - лично я бы на него не сел даже будь оно и не китайским. Потому что кроме производителя самого колеса (который вполне мог быть самым расчудесным) есть ещё пара, лично меня настораживающих, "переменных". Это наши строители (монтажники) и контролирующие их органы. И эти последние способны затмить собой самые лучшие и высокотехнологичные начинания.