|Цитата:
abaika95:
Сталкер потихоньку начинает лукавить,я против такого) для меня Сталкер полусвятой)
)))) Угагага)))) Ничего себе так лещом мне по фейсу, аж чешуя с него полетела в разные стороны))))
Я не лукавил. Голосование в интернете - не голосование. Это явно. А обычный опрос и не более того. Который имеет ряд очевидных погрешностей.
Но аудитория нашей группы в ОК - 95% рудничане. Все фейковые профили блокируются на этапе присоединения к группе.
Я когда затеял этот опрос - мне более всего была интересна активность: сколько будет участников в опросе и какое будет само соотношение "за" и "против". Не более. Из этого кое-какие выводы можно сделать. Вполне обоснованны выводы (но об этом позже, конечно).
И, как указывалось уже, общественное объединение инициативу паблика "ТР" с флешмобом #ДавайДоСвидания и #УтратилДовериеРудничан - поддержало сразу и вывесило всё у себя в ленте (не где-то на подворотне же), предполагая, что на "ТР" надавят и сразу удалят свой флэшмоб. Сразу было привлечено внимание и к самому флэшмобу 31 канала, так как 31 канала в "ТР" нет, а у нас он есть))) Неужели это непонятно?))) А "НГ" позже подключилась к освещению флешмоба, после 31 канала)))
Ситуация сложилась как сложилась. Гаязов в центре скандала, где и должен быть, поскольку под его руководством в акимате Рудного расцвела буйно коррупция. Я рад, что оказал этому посильное содействие))) В смысле содействие не расцвету коррупции)))
[Исправлено: Сталкер, 20.11.2019 - 22:23]
[Исправлено: Сталкер, 20.11.2019 - 22:28]