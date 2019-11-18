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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 226
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции
по Костанайской области

Исх. №1513 от 19.11.2019г.

Заявление
о начале досудебного расследования и регистрации его в ЕРДР

Прошу привлечь виновных должностных лиц акимата города Рудного к уголовной ответственности по факту мошеннических действий, злоупотребления властью или должностными полномочиями, бездействия по службе, совершённых при реализации билетов на аттракцион «Колесо обозрения» в парке «Достык» города Рудного, так как по информации акимата города Рудного билеты в период работы данного аттракциона с 1 мая по 17 мая 2019г. не реализовывались, в то время как в действительности билеты реализовывались и аттракцион оказывал развлекательные услуги населению и гостям города Рудного.
Прилагается: подтверждающие документы.
Об уголовной ответственности по ст.419 УК РК за заведомо ложный донос предупреждён.

председатель ОО "ЦЗПП г.Рудного" Н.Гиньятов
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* таноми52
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
таноми52


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Сообщений: 1302
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.11.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо защищают потребителей в Рудном!
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хорошо защищают потребителей в Рудном!

Сталкер мочит Карфаген ))
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Последнее заявление - браво!
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 226
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Последнее заявление - браво!

Я также подавал ещё в мае месяце заявление о привлечении должностных лиц акимата города Рудного, ТОО "АлатауГорСтрой", авторского и технического надзоров, к уголовной ответственности по факту хищения и растраты бюджетных денежных средств, злоупотребления властью или должностными полномочиями и мошенничестве при строительстве колеса обозрения.

Было возбуждено уголовное дело. Именно по нему сейчас задержаны и взяты под стражу исполнительный директор ТОО "АлатауГорСтрой" Александр ГАВРИЛЬЧИК и начальник отдела строительства акимата города Динмухамбет ТЛЕУОВ.

Там следствие на сегодняшний день активно идёт. Проводятся допросы. Намечаются очные ставки участников уголовного процесса с руководством акимата города, так как показания фигурантов дела должны сопоставляться на очных ставках с показаниями руководящих должностных лиц акимата. Почему? Ответ, думаю, очевиден...
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему Вы именно сослались на паблик "Типичный Рудный"?//



Просто если б я начал "разбирать" ваш паблик ваша заявка о 100 процентной поддержке всего города отставки Гаязова выглядила бы вообще глупо)

Если приведем пример НГ и комментариев тоже самое из 94 комментов половина ваших половина моих остольные от Костанайцев,Германцев, Россиян и Канадцев) то есть не привяжешь) из более 90 комментов против только вы) но вы лицо заинтересованное у вас обида на акимат Рудного так что....)



Цитата--//анонимность голосования - вполне нормальное явление. Выборы тоже все тайные - никто не видит, кто и за кого проголосовал и проголосовал ли вообще.//


Вы же прекрасно понимаете что ваш пример для тех кто прочитает ваш коммент внесёт ложное понимание всей сути голосования в интернете?) Или вы как админы Типичного Рудного?) Всех за туповатый скот считаете?) Я думаю вы не такой) не лукавьте) голосование на выборах обеспечиваются мониторингом общественными организациями либо представителями других государств,анонимное голосование в интернете никем не отслеживается) то есть если я сейчас создам голосование что Руднинский центр защиты прав потребителей врет и нае...т население и под ним соберётся 100500 комментов вы примите это за чистую монету? И истину?) Думаю нет,скажете это все подстроено) так и у меня вот мнение что все потуги по отставке Гаязова это кем-то подстроено) это мое мнение)
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§ maxsaf
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Как думаете, на кого повесят продажу билетов?
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всех за туповатый скот считаете?

Не Сталкер обещал российское колесо, а подсунул китайское Г.
Все причастные так думают о рудничанах, а не Сталкер
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не Сталкер обещал российское колесо, а подсунул китайское Г.Все причастные так думают о рудничанах, а не Сталкер//



Ну в Рудном видать воздух такой что и Сталкер заразился) либо помните я рассказывал о том с кем "работаешь" от тех и набираешься всего плохого) вот и Сталкер потихоньку начинает лукавить,я против такого) для меня Сталкер полусвятой)
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но вы лицо заинтересованное у вас обида на акимат Рудного так что....)


У меня обида на акимат Рудного? Да бросьте ерунду то мне предъявлять... Какая у меня на них может быть обида? За что вообще? Они там воруют дружненько под носом у Гаязова. Я к ним отношения никакого не имел и не имею, даже контактов. И лично с ними ни с кем не знаком даже!

Вы привели пример - опрос в паблике "Типичный Рудный" по вопросу: следует ли общественному объединению подать заявку на митинг в поддержку требования об отставке акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА. Тут результаты голосования будет оценивать руководство общественного объединения, проводящего опрос, если ему будет достаточно результатов (самого соотношения мнения, сколько за, сколько против) - заявка будет подана. Эти результаты, по сути, больше никакого не касаются - они необходимы лишь для принятия или непринятия решения о подаче заявки на санкционирование митинга. Но я понял Вас, речь ведёте о самом принципе: скажете и в том голосовании, где вопрос о самой отставке - ситуация выглядит также.

По Гаязову уже говорил. Социальные сети по рудненским пабликам и группам последние пять лет просто пестрят претензиями к деятельности акимата и постоянно только и читаешь недовольство им.

Но речь тут идёт о дичайших коррупционных схемах. В таких случаях никакого голосования и никаких митингов быть не должно в принципе. Таких акимов сама власть должна гнать и сразу. Без каких-либо дискуссий вообще на эту тему. Не может аким уследить за деятельностью подчинённых, когда у него под носом слямзили на такой стройке из 330 млн. 240 млн. - о чём это говорит?

На своём месте человек, если даже ко всему этому непричастен? Недоглядел? Недосмотрел? А чем вызвано, что недоглядел и недосмотрел? Может на работе чаще надо бывать?

А в эксплуатацию как это дерьмо принималось - он тоже не знал? При том, что жалобы в УГАСК акимата области на них технадзор по фактам нарушений при строительстве колеса обозрения строчил пачками! Если там виноваты все, а аким просто вот недосмотрел и недоглядел, прошляпил - то нам говорить, в принципе, вообще не о чем))) Ибо всё просто - Карфаген должен быть разрушен, и не более...)))
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 226
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как думаете, на кого повесят продажу билетов?

Могу ответить, на кого пытались в суде повесить. На ТОО "АлатауГорСтрой". Объясняли тем, что это ТОО дало гарантию на этот аттракцион на три года. Вот и эксплуатировало... В общем, несусветный бред! Причём тут гарантия и доходы от эксплуатации и сама эксплуатация организацией вообще без штата соответствующих специалистов? Если следили за новостями из зала суда, то Александр ГАВРИЛЬЧИК в суде заявил - требуется изучение кабин колеса китайскими специалистами с завода изготовителя, может есть необходимость что-то утяжелить, сбалансировать и т.д. О чём это говорит? О многих вещах... Но и о том, что гарантию они не могли дать на изделие, которое лишь смонтировали, но не произвели!
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* abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Но я понял Вас, речь ведёте о самом принципе: скажете и в том голосовании, где вопрос о самой отставке - ситуация выглядит также///



Да вы правильно меня поняли я за принципы обьективности ) мне плевать на Гаязова вот можете заскринить,снимут его или нет мне пофиг) у меня дело принципа, да дело колеса и всего остального отставляют неизгладимую тень на весь акимат, не спорю) но когда какие-то непонятные группки и паблики с непонятными владельцами и админами начинают компанию по отставке чиновников это называется провокация) я против этого) против вашей борьбы против коррупция я ничего не имею)
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