elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2763





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3959

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:50 Цитата: таноми52:

Эл, Вы тоже бог войны?

Ни в коем случае, я только за Мир. Но лычки с пушками было время носил.