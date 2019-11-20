КГСПС Re: Более миллиарда тенге перераспределили депутаты маслихата... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 929

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:03 Цитата: maxsaf:

Мне другое интересно.Я так понял, что полностью средства на отопительный сезон в Аркалыке не закладывались изначально?! Как так то? А если нечего было бы перераспределять? Что-то темнят.