abaika95 Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1772

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:36 Цитата-//А к чему вообще эта**новость**??//







Это Гога лёгкий журналисткий намек как с тем мэром из Мексики,вот мол как в других странах то происходит)) не то что у нас)



Но вот однобоко как-то получается как с тем же мэром,в Мексике журналиста убили при задержании боевиков наркокортеля это никому не интересно) в Канаде западные провинции отделяться хотят из-за либерального правительства тоже такая себе новость)



А ещё вот



-читали новость? "Новое законодательство будет бросать людей в тюрьмы за неуважение к Полицейским"?

-Воры Акордовские,только и ищут как оппозицию посадить!

-Это вообще-то про Нью-Йорк...

-Ну так бы сразу и сказали.Правильно!Поделом!