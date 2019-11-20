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≡ Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть истории до банальности проста. 12 марта в кафе города Рудного "Робинзон" при проведении осмотра прибора учёта холодной воды представители ТОО "Рудненский Водоканал" выявили неисправность прибора учёта - не крутилась крыльчатка.
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§ директор пляжа
Re: Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер красавчик! столько света пролил в темные дела Рудного. это ж сколько "таких" 5 процентных приборов учета может стоять и в других местах.
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§ olegggon
Re: Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.11.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тексте статьи "из расчёта 24 часа в сутки две месяц." -- не понятно. Две это что?
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* Сталкер
Re: Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
"из расчёта 24 часа в сутки две месяц."


- по полной пропускной способности трубы, на которой установлен прибор учета с момента последнего снятия показаний прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более двух месяцев.
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§ olegggon
Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя прибора учёта холодной воды признали незаконными в Рудном
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.11.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более двух месяцев.

Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно.
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* Сталкер
Re: Многомиллионные доначисления в связи с выходом из строя...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Ну вот, у вас более понятно, а там не понятно.

То я тоже писал. Просто не заметил ляп тот.
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