Цитата: Yorik:

Маркс, Вы аккуратнее в темах, о которых имеете весьма поверхностное представление. Как, например, в теме опрессовки магистралей, страховки на авто

Да где уж нам сирым тягаться с такими знатоками широкого профиля, как Вы, поэтому и стараемся аккуратненько, чтобы не обидеть, не расстроить. Но, похоже, не получается.

Цитата: Yorik:

Даже техперсонал в сфере здравоохранения (не говоря уж о медсестрах, фармацевтах и врачах) объяснит Вам абсурдность Вашей фразы.

А Вы что-ли техперсонал? Объясните тогда почему нельзя ставить прививку, когда человек болеет? А что будет, если человеку поставить прививку и он в это время заболеет?

Цитата: Yorik:

По Вашей логике - обязательная прививка БЦЖ например уже в роддоме заражает детей туберкулезом и далее распространяется эпидемия...

Ну если бы туберкулез умел мутировать так же, как вирус гриппа, то даже Ваша вывернутая логика могла бы иметь право на существование.

Цитата: Yorik:

При этом абсолютно доказана польза вакцинации от гриппа, поскольку даже в случае заражения заболевание переносится легче и быстрее, а риск осложнений существенно снижается.

Кем доказана, английскими учеными? Ну может быть, конечно, повезет. Если вакцинируют от той мутации, которая в данный момент зверствует, если вакцина окажется непросроченной, если этой вакциной вообще окажется вакцина от гриппа.

Цитата: Yorik:

сама прививка - бесплатная.

Это кто же так расстарался? Неужели капиталисты накупили прививок для бедного населения? Что ж они, такие добрые, другие таблетки бесплатными не сделают?