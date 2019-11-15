Цитата: abaika95:

Как там в этике про это написано?) Бредятина какая-то) Уже незнают что обсуждать.

Ой, ладно Вам. Как будто не поняли о чём вопрос? Пример тогда. Дочери бывшего президента - успешные бизнесмены, в год прибавляют по 3 миллиарда долларов к состоянию, покупают замки в Швейцарии, владеют крупными сырьевыми компаниями. Компании эти не ими основаны, значит они их покупали. Вопрос: как и на что? Ваши дети смогут также?



Цитата: alex_60:

А на супругу. Записано. Громадный дом. Два громадных ресторана,

Деньги замороженные на его счетах в Халыке потом пропали, коттедж по Пушкина конфискованный жена в следующем году через суд вернула. Да и в тоже время когда дом был "конфискован", дети его активно постили фотки из этого дома.



Так что, Абайка95 в принципе прав: какой смысл это вообще обсуждать? Без толку.