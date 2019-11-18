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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37302
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Антимонопольщики,ТэЦ,просроченные продукты колеса,акиматы, больницы)

И да. Список, кстати, далеко неполный!)))))

Если решили давать какие-либо оценки по деятельности, так и давали бы уж их обстоятельно и аргументированно - по деятельности. Вот такое вот конкретное дело - не прав, так как "..." А остальное - это вода. И захламление темы переходом на личности неким псевдо психоанализом. И не более. Был о Вас лучшего мнения (а тут оказалось всё вон насколько банально).

Касательно //Извиняюсь если обидел// - ещё чего. Меня ни так же просто зацепить и пронять, ни такой я впечатлительный!))) Просто вместо обсуждения темы - какие то психологические рассуждения и т.д. - ересь какая то получилась. Можете рассуждать (уверяю, мне абсолютно всё равно, только это какое отношение имеет к обсуждаемой новости при акимат Рудного?!) Тем более, я с таким и подобным сталкиваюсь ежедневно и порой по несколько раз на дню, что вырабатывает стойкий иммунитет))) Можете себе такое представить?
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обиделись а все пишите и пишите о моей "банальщине")) не прошли тест в космонавты)

все все давайте к теме вернёмся)


На чем мы там остановились?)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На чем мы там остановились?)

Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью? И интересно, если большинство населения недовольно деятельностью акима - какие должны быть последствия? Есть ли такие механизмы действенные выявления общественного мнения? Или в нашей системе может сложиться так, что 90% населения территории категорически против акима, а он дальше может оставаться акимом сколько угодно долго?
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью?

Как бороться против меда? Спросите пчелу ))
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом)

Я подумаю ;-)
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* drakon
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Какими Вы видите эффективные механизмы

Слился - психолог Абайка?... 8-) :-o :lol:
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§ maxsaf
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слился - психолог Абайка?...

Ушел искать Хамитжана Дихаева :lol:
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Слился - психолог Абайка?//


Да я чет вчера наткнулся на новые ролики "СтопХам" и все засел на весь вечер их смотреть))




Цитата-//Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью?//


Петиции в пабликах соцсетей согласен имеют место быть,у нас же может группа граждан инициировать переименование какой либо улицы,они подают официальный запрос в акимат те рассматривают этот вопрос на слушаниях где любой горожанин может выступить со своим мнением, так?


Так и тут согласен запостила группа "Типичный Рудный" свою петицию,выступили под ней там 10-15 комментаторов и что дальше?) Никуда никаких обращений ничего,не обсуждений на общих слушаниях)
При чем смотрите те люди кто подписываются под инициативами о переименовании делают это не анонимно,все есть в общем доступе,то есть любой может подойти в очереди в магазин высказать все что он думает в лицо директору "Автодора" ) может даже плюнуть ему в лицо) тот в ответ плюнет,все поговорили)


Тут смотрите с этой петицией какая ситуация, кто этот админ этого паблика? Кто эти комментаторы? Никому не известно,мало ли может они живут все в Подмосковье или Германии?) Как они могут выражать интересы большей части города? Которые даже не знают о существовании этого паблика или даже не сидят в интернетах) писали что петиция набрала там около 1,5 тыс.просмотров, и что?) Это мерило теперь?) Так из этой полторы тысячи половина это акиматовские были)

Так что вопрос как выявлять недовольство местной властью остаётся открытым) но я считаю точно не в комментариях к различным провокационным постам и рассылкам)
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* drakon
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Никому не известно,мало ли может они живут все в Подмосковье или Германии?) Как они могут выражать интересы большей части города?

Абай-ка,ты на вопросы Сталкера, отвечай-ка... :lol: :-o
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абай-ка,ты на вопросы Сталкера, отвечай-ка..//



Ой простите,что-то отвлекся и не на все ответил а и забыл ещё у вас спросить на что мне отвечать а на что нет))) ну ладно ещё на один вопрос отвечу раз вы нуу очень просите)



Цитата-//Или в нашей системе может сложиться так, что 90% населения территории категорически против акима, а он дальше может оставаться акимом сколько угодно долго?//


Теоретически всякое может быть а практически нет) самое интересное что окажется теоретически по Гамбургскому счету что За и Против акима Рудного будет 50/50) просто те кто против больше кричат об этом) в начале призиденетсва Трампа все звёзды голливудские кричали что поуезжают,что им такой президент не нужен,ходили маршами вокруг белого дома) а что в итоге? Обычный народ за Трампа и тот до сих пор президенствует,так и тут) Российские либеральные активисты воем воют что им Путин не нужен,оппозиционные СМИ пестрят статейками о том какой Путин плохой) а спроси мужиков с завода который в 90-ых простаивал а сейчас заработал как им Путин?они ответят что зашибись) а теория она да,хороша)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а практически нет)

А почему так считаете? Созданы реальные механизмы и инструменты?

Напомню, Вы же, наверняка об этом читали -

"Повышение эффективности работы местных органов власти.У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это – аксиома, но не реальность.Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти.Например, если в результате опроса или онлайн-голосования более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен – это основание для создания Администрацией Президента специальной комиссии с целью изучения возникшей проблемы с внесением соответствующих рекомендаций" /из Послания Главы государства К.К.Токаева, раздел V "Сильные регионы - сильная страна"/

Сенат зарубил на корню идею выборности акимов - нарушит вертикаль власти. Ну оно и понятно, у нас тут свои тараканы - свой особенный путь. Не об этом речь. А вот об этом - /если в результате опроса или онлайн-голосования более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен/ - долго эта идея Главы государства будет воплощаться? Сколько надо времени, чтобы созданы были соответствующие площадки и население вкусило плоды демократизации по-токаевски?

А раз этого нет, по логике того же Президента, онлайн можно - значит, можно! И соц. сети вполне для этого сойдут. Тем более, на них хорошо реагируют и СМИ, и органы власти и управления, и спец.орган даже.

Необоснованный призыв не найдёт поддержки в обществе, если градоначальник хороший, хозяйственник... А вот в случае с Гаязовым? Нет поддержки этого призыва в рудненском обществе? Ну чтобы так считать, нужно не иметь никакого отношения к Рудного, так как там у большинства к этому акиму чёткое и ясное отношение. Которое он как раз таки и заслужил!
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//соц. сети вполне для этого сойдут. Тем более, на них хорошо реагируют и СМИ, и органы власти и управления, и спец.орган даже.//


Нет не подойдут)


Во первых пилотного проекта ещё нет,во вторых площадка для голосования должна быть прозрачна и независима)


Кто админ паблика "Типичный Рудный"?
Кто там голосует?)


Цитата-//вот в случае с Гаязовым? Нет поддержки этого призыва в рудненском обществе? Ну чтобы так считать, нужно не иметь никакого отношения к Рудного, так как там у большинства к этому акиму чёткое и ясное отношение. Которое он как раз таки и заслужил)//



Если вы,аудитория ваше группы в одноклассниках и админ паблика "ТР" против Гаязова это ещё не значит что весь город против него) вы этого не хотите понимать я смотрю,давайте пойдем по фактам) мы же гражданское общество мы же все журналисты)
Специально потратил свое время и порылся)



Новый пост в "Типичном Рудном" анонимный




Общее колличество подписчиков паблика чуть больше 17 тыс.

Теперь выбираем алгоритм поиска,в ВК для этого все возможности) берём Казахстан




Так из этого числа хотел выбрать Рудный но он его не находит,тогда берём Костанай



Колличество жителей в городе Рудный на 2017 год 115 586 человек)



То есть резюмирую) вы считаете что это вот большинство населения высказалось?)
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.11.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем заметьте в опросе,типичная псевдожурналисткая б***я уловка) то есть в варианте ответа за заявку о митинге против акима все норм "да,нужно"

Вариант против звучит уже иначе с подковыркой "ну нет,у нас аким хороший хоть и в городе не живёт"


То есть с психологической стороны вопроса у человека нейтрально относящегося к Акиму сразу всплывает ассоциация то есть если я проголосую что аким нормальный то я соглашаюсь что он живёт не у нас а значит ему плевать на наши проблемы (как считает много горожан)


Вот где кроется провокация и манипуляция общественным мнением! И они ещё за свободу слова и честность а людей считают за скотов


Вот поэтому я и против голосовалок в соц сетях от хрен пойми каких пабликов за которыми стоят хрен пойми какие люди)

[Исправлено: abaika95, 20.11.2019 - 16:58]
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